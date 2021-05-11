要重拾港姐形象 任內無得拍劇 曾志偉倡出埠取景：不逼佳麗打疫苗

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

曾志偉昨日號召17名「慧妍雅集」及歷屆港姐出席記者會造勢，他表示要重拾港姐美貌與智慧並重的形象：「很多人話香港小姐咪踏上演藝之路囉！其實最重要是擔任香港親善大使及服務社會，要提升香港小姐這個名銜，不可以個個選完美就掛住拍劇，這不是港姐最終目的；目的是代表到香港，到卸任還想在這行發展，才返來拍劇。」

對於有傳今屆港姐競選會同步開拍選美新劇？曾志偉解釋兩者只是各有各做，只不過以選美作主題的新劇會用上今屆港姐場景，他說：「完全和今屆港姐競選無關，亦都不會有參選佳麗參與，只是慳番搭景錢。」

「打了針出埠較方便」

港姐外景曾留港拍攝被批評降格，曾志偉表示已計劃出埠取景，但因疫情關係，暫時未有定案。他表示因應疫情提前招募，方便海外參選者預時間接受隔離。問可會要求已接種疫苗才能參選？他說：「睇佢哋自己啦！我哋唔會強迫她們，不過打了針對她們都安全啲，因為會出埠，如去新加坡，打完針個個都可以去就較方便。」

曹敏莉不擔任港姐導師

曹敏莉以「慧妍雅集」主席身分到場，她表示因該會很多事務要處理，加上忙於照顧3個小朋友，不會再參與幕前工作，故會由其他成員為今屆港姐擔任導師，就算獲邀拍劇也未必會考慮。身為會員的楊思琦表示會配合，為了參選的師妹，會盡力幫到就幫。問如獲邀可會重返「娘家」拍劇？她說：「都有7年沒返來拍劇，如獲邀我都好開心，因我好鍾意拍劇，看看有沒有機會啦！」

馮盈盈性感現身：配合主題

馮盈盈以Deep V露背裙性感現身，她否認因同場太多靚女關係，只想穿得高貴配合港姐主題，裙子有薄紗，不是大家想像中性感。她是2016年港姐冠軍，會推薦身邊朋友參加，當年黃嘉雯參選前也有問她意見，雖沒有任對方提名人，但有鼓勵對方參加，最終更當選冠軍，是推薦成功的經驗，她說：「如今年有朋友畀機會我做提名人，我會願意的，不過我快27歲，要提醒同齡朋友，今年是最後機會。」她表示仍未正式收到通知，會否參演選美題材新劇，但不會主動問曾志偉，稱自己是佛系，收到通知就做，現在先專心推廣選美。

傳戀陳家樂 黃嘉雯：好無聊

2019年港姐冠軍黃嘉雯最近被負面新聞纏身，傳陳家樂背女友連詩雅跟她秘密撻着？她沒好氣道：「成件事好無聊，不知為何有這樣的新聞，我好不解。我們不太熟，私底下沒聯絡，絕對沒有約過出街，大家都是工作才會見面。」男友可質問她？她說：「沒有！男友不懂中文，不過我有向他講出成件事；他說時常都有這些故事發生，也不會感到驚訝。」對於胞姊黃綺婷早前涉虐貓被捕？黃嘉雯表示事件已進入司法程序，不方便回應。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com