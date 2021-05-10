【開箱】《女中毒手》師奶變殺手 受壓弱者的終極反抗

欠缺存在感 犯案沒嫌疑

《女中毒手》全劇僅6集，大部分在伊斯坦布爾取景。故事講述Fatma年約30多歲，任職清潔工，丈夫Zafer代人頂罪入獄後，本來刑滿放監，卻音信全無。她四出打探，但不得要領。她替Zafer的舊黑幫老闆Bayram辦公室清潔，不時追問丈夫下落，Bayram不勝其煩，稱Zafer欠當地一名惡棍的錢，同時警告她對方並不好惹。Fatma瞥見Bayram夾萬打開，內有手槍，於是偷走並前往找惡棍。Fatma道明來意，惡棍破口大罵，並着Fatma賣肉抵債，一輪咒罵聲之中，Fatma槍殺了對方。翌日她把槍歸還給Bayram，後者對眼前這名平凡又羞澀的師奶，竟敢開槍殺人，訝異不已。此時警方到達Bayram辦公室，並查問他的手槍下落，Fatma悄悄把手槍藏在手袋然後離開，完全沒被人發現。

Fatma欠缺存在感，卻會忽爾殺人，還有另一男子視為一種能耐，他跟Zafer認識，威脅Fatma必須幫他殺人，Fatma最終把他推下火車，雖然閉路電視拍下過程，但這種戴頭巾中等身形的女人，不知多少。Fatma完全逃過法眼，之後還把一直想佔她便宜的房東，從高處推下樓，又槍殺了Bayram的手下，以及手刃一名黑幫大佬。

有美國視評人把《女中毒手》跟《廉價殺手》（Barry）相提並論，後者講述退役後的Barry在美國中西部淪為廉價殺手，除了執行任務，每天大部分時間無所事事。他自覺無能，情緒日漸低落，後來在某次行動誤打誤撞喚起了潛藏的表演慾，並希望成為演員，黑幫與警方卻一直纏繞着他。兩者都是外表看來完全不是殺手的典型人物，卻不自覺成為一員。

據報《女中毒手》製作人有意透過Fatma這角色隱喻土耳其婦女的實際處境，在男人主導的世界，女人如何受到壓迫。劇中對Fatma的鋪排，並非天生殺人狂，而是逐步邁向絕望境地，捲入不能回頭的漩渦。Fatma跟胞妹Emine自幼在鄉間生活，曾被一名男子性侵；長大後Emine逃到城市，忘記過去，跟姊姊斷絕往來，展開新生活。Fatma成為村中的嘲笑對象，後來嫁給了不務正業的Zafer，誕下患有自閉症的兒子Oguz。

婚後的家庭生活原是Fatma的全部，怎料Zafer入獄，她獨力照顧Oguz期間，兒子因一次意外被車撞倒身亡。Fatma唯一的寄望都投射到丈夫身上，怎料他出獄後不知所終，及後更發現Zafer原來一早知道兒子車禍身亡，而且私下跟富裕的肇事司機家人達成協議，拿走了免責賠償，逃到鄉間，陷Fatma於不義，要她獨立承擔汽車撞毁的損失。

童年創傷 報復施害者

劇中的Fatma沒有存在感，所以殺人後不會惹起嫌疑，正如Bayram所說，很多人犯事後會急速逃離現場，但她不會，根本沒有人會懷疑一個素顏又看來手無縛雞之力的慌失失婦人，會使用暴力，殺害比她強壯得多的男人。童年被性侵的陰影，伴隨Fatma終身，在衆多遇害的男子當中，大部分都是欺負她的，其中一名黑幫大佬，Fatma原被囑咐要把致命毒品讓他使用，怎料已很high的黑幫大佬迷迷糊糊，房間內還有一名受他虐打的女孩。看到女孩滿是傷痕的背部，喚起Fatma的可怕陰影，於是以最暴力的方式手刃黑幫大佬，似是要報復小時候曾傷害她的男人。

不少觀衆在社交網大讚扮演Fatma的碧素貝里斯（Burcu Biricik），這名剛度過32歲生日的土耳其女星，選美出身，入行拍戲超過10年，她的社交網有超過270萬追隨者，擺放了不少平時為雜誌拍攝的照片，本人十分美艷，看來怎也比Fatma至少年輕10歲，很難把她與角色聯想起來。碧素接受美媒《Variety》訪問時表示，在Fatma身上，土耳其婦女會看到某部分的自己。開鏡前兩個月，她跟一名心理學家深入剖析了Fatma這角色的心理狀態及變化，童年的創傷如何影響後來的她。碧素的努力沒有白費，在劇中把Fatma的憤怒與痛楚，層次分明的表達出來。

《女中毒手》的男性角色，大部分是欺負女人的壞蛋，只有3男例外，包括善待Fatma及其子的老作家、車禍中協助她的律師，以及載她一程的貨車司機。不知道是否反映了當地的實况？今年3月，土耳其在沒有解釋下宣布退出歐盟為防止及反對針對婦女暴力、家暴而訂立的《伊斯坦布爾公約》，惹來維權組織批評。當地的家暴問題嚴重，世衛組織數據顯示，土耳其38%婦女曾遭伴侶暴力對待；一個婦團數據則顯示，當地去年至少有300名婦女被殺害。看來《女中毒手》製作人確實有意把問題帶到戲劇世界，讓更多觀衆從另一渠道了解土耳其婦女面對的狀况。