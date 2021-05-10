李寶英新劇扮上流人首播報捷 《模範的士》夠貼地收視稱冠

文：蘇珮欣

近期周末晚韓劇戰况激烈，tvN《我的上流世界》前晚首播，香港觀眾可透過影視串流平台Netflix同步收看。該劇由《聽見你的聲音》李寶英與《天空城堡》金瑞亨合演，講述豪門媳婦表面生活富足美滿，內裏充滿秘密與謊言，兩人決心打破一切障礙、追尋真我的故事。

tvN最佳首播第9位

首集描述一名修女供稱某宗兇殺案有兩名共犯，接着回到兇案發生前60日，李寶英與金瑞亨是孝元家族的媳婦，前者照顧兒子的起居與教育，金瑞亨則忙着出席豪門宴會。孝元集團會長拿出名貴藍寶石頸鏈稱要送給某人，卻因暈倒而未能送出，當晚豪宅內還發生連串古怪事件，藏着不為人知的秘密。

《我的上流世界》首集錄得6.57%收視，最高瞬間7.8%，撼低今年初播出的《青春紀錄》，躋身tvN史上最高首播收視第9位。第1至8位依次為《陽光先生》、《男朋友》、《哲仁王后》、《黑道律師文森佐》、《秘密森林2》、《阿爾罕布拉宮的回憶》、《德魯納酒店》及《阿斯達年代記》。

帝勳化身哈爾濱商家

《我的上流世界》首播開紅盤，成績仍不敵SBS《模範的士》。後者前晚播出第10集，錄得15.4%收視，瞬間最高達18.4%，雖然平均未能突破第6集16%高位，但穩守同時段劇集冠軍。香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看《模範的士》。前晚一集講述扮演的士司機的李帝勳，帶領「彩虹運輸」拍檔接下巿民委託，報復電話詐騙集團首領。李帝勳化身哈爾濱商家，到訪詐騙集團首領經營的非法賭場，借機接近對方，並提議交易大批假手機號碼。李帝勳獲得對方信任後，安排拍檔在詐騙集團上班，盜取首領的銀行帳戶及密碼，騙去對方30億韓圜（約2100萬港元）。扮演檢察官的李絮，同時開始追查李帝勳及彩虹運輸。

改編自同名網絡漫畫的《模範的士》，導演朴俊宇製作時事節目出身，所以《模》的劇情貼近社會實况，節奏又明快，大獲好評。主角李帝勳為受害的基層巿民復仇，先後解決多宗案件，包括智障勞工被剝削虐待、校園欺凌、強姦案釋囚及非法不雅視頻網站等，均以韓國轟動一時的真實案件為基礎，觀眾易有共嗚，亦是收視稱霸的關鍵。

池珍熙《臥底》收視新高

另一方面，《大長今》池珍熙與《家人之間為何這樣》金賢珠合演的JTBC新劇《臥底》，前晚播出第6集，收視為4.24%，成為開播以來新高。