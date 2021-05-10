何志平陪老婆缺席孫敬安網上騷 邵音音自誇10分鐘殺晒世界大片

音音姐昨日痛風發作，走路一拐一拐，仍堅持出席；她笑言幸好網上騷不需上台郁動，會獻唱《世上只有媽媽好》。唐韋琪讚對方唱歌好聽又有感情，音音姐笑言：「你現在才知？我唱歌你都未出世！」適逢母親節，她稱可對住全世界的母親唱歌慶祝，感到很開心。她早上亦炮製了長壽麵給媽咪品嘗。唐韋琪表示疫下母親節都是跟媽咪在屋企吃飯慶祝，愛徒張若希現忙於準備考DSE，亦有跟她說母親節快樂，對方視她為第二個媽咪。

音音姐早前憑短片《老奶奶與無名子》累計奪得10個國際影后殊榮，會如何慶祝？她笑言：「疫情下點慶祝？我很感激各地評審會欣賞我們香港人拍的母子情電影，其實我們一部戲根本不及別人荷李活的一個鏡頭，我們部戲只是10分鐘的微電影，要跟荷李活那些3個小時的世界大片去比，但我10分鐘就殺晒他們，當然勁啦。」

記者：陳釗