無綫「限廚令」 轉型教煮KOL 肥媽收入無憂：最高月掙40幾萬

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）昨日出席活動時表示，工作後回家跟兒孫玩大富翁、食飯共度母親節，由於很多子女、孫和曾孫在英國、澳洲，她只需準備8人晚餐無難度。原本身在海外的大仔前晚亮相無綫節目《日日媽媽聲》給她驚喜，又有家人越洋拍片祝賀，她說：「網友問點解仔女膚色又黑又白，跟前夫生的孩子黑，跟第二任生就白囉！」大仔勸肥媽退休安享晚年，她表示不會全身而退，希望子女讓她保持自由度，現在過半退休生活，在家當KOL拍網上煮食節目：「完全不工作不動腦，我會好快病，好快死㗎。畀空間我玩吓，不用太多力，在家拍節目都好懶，上樓化個妝，下身著住睡褲，外披圍裙遮住，大家不發現，可免除返內地要隔離。」