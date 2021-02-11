影視串流平台拉高身價 李敏鎬宋仲基拍劇穩袋2000萬 金秀賢被指每集收350萬

據韓媒報道，近年影視串流平台業務持續增長，除了Netflix，Disney+今年也會落戶韓國，韓劇成為熱門內容，間接令韓星身價上漲。有業內人士透露，為確保韓劇賣埠能力，製作公司必須邀請人氣韓星擔綱，才能提高海外版權收益，因此帶動韓星酬勞上升。

據悉「師奶殺手」裴勇俊自演出經典劇《冬季戀歌》紅遍亞洲後，他的片酬早已升到一集2.5億韓圜（約175萬港元），這紀錄多年來一直未有人打破，直到近年影視串流平台興起，製作公司豪擲資金邀請人氣韓星演出，男演員身價上升，追貼甚至超越裴勇俊。

有指《雖然是精神病但沒關係》金秀賢每集酬勞達2億韓圜（約140萬港元），與《The King：永遠的君主》李敏鎬睇齊。不過，早前有傳金秀賢主演新劇《那天晚上》，一集劇酬已升至5億韓圜（約350萬港元）；若傳聞屬實，他可能是最高身價的韓星。剛完成新劇《黑道律師文森佐》的宋仲基，有指他一集電視劇酬勞為1.8億韓圜（約126萬港元）至2億韓圜（約140萬港元），以《黑》劇為例，全劇20集，即至少穩袋2520萬港元。

新劇收視報捷 李帝勳抵用

去年主演人氣劇《愛的迫降》的玄彬，有指他每集收1.5億韓圜（約105萬港元）至1.8億韓圜（約126萬港元）。影帝級的李秉憲之前主演《陽光先生》時，每集收1.5億韓圜（約105萬港元）。最近主演韓劇《Mouse》的李勝基，則每集酬勞1.3億韓圜（約91萬港元），身價同樣不菲。

最近主演SBS電視台人氣劇《模範的士》的李帝勳，有指一集酬勞達1億韓圜（約70萬港元）。《模》劇前晚播出第9集，錄得14.7%收視，全劇最高收視16%，可見李帝勳物有所值。此外，《青春紀錄》朴寶劍與《主君的太陽》蘇志燮均是收視福將，他們每集酬勞同為1億韓圜（約70萬港元）。

文：蘇珮欣