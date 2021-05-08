【開箱】《Law School》 法律校園殘酷物語

角色多易混亂

新劇請來《六龍飛天》金明民、《上流寄生族》李姃垠、《花樣男子》金汎及《回答吧！1988》柳惠英等實力派演員，加上《耀眼》導演金錫允與《法官男女》編劇徐仁合作，香港觀眾可透過影視串流平台Netflix同步收看。收視率由首集5.1%，到前晚播出第8集錄得5.4%，上落不大。

《Law School》以韓國大學法學院為背景，劇中角色甚多，加上劇情緊湊，容易令觀眾產生混亂，建議收看劇集前，先了解主要角色的身分與背景。檢察官出身的楊宗勳（金明民飾）是法學院教授，經常以「蘇格拉底提問法」授課，透過不斷提問，刺激學生思考，因此被稱為「楊格拉底」。

雖然楊宗勳上課令學生感窒息，但憑實力得到認同與尊敬。法官出身的金恩淑教授（李姃垠飾），為了照顧幼兒，辭去法官職務，轉到法學院教授民事法。她善解人意兼風趣，開學首日便記得全部新生名字，讓學生大為感動。

一年級學生韓俊輝（金汎飾）出身於警察大學，考入法學院全因其任職檢察官的舅舅被控賄賂，他想成為正義檢察官，制止他人知法犯法。基層出身的姜率（柳惠英飾），雖然沒有家底，卻有正義感與天賦，由於她跟同班同學撞名，因此被稱為「姜率A」，另一人則稱「姜率B」（李秀敏飾）。後者出身法官世家，但在母親的高壓管教下，變得個性冷酷兼陰險。其他法學院學生包括徐智浩（李大衛飾）、全藝率（高允貞飾）及劉昇材（顯祐飾）等。

教授淪為疑犯

《Law School》表面看似青春校園劇，卻加入偵探及懸疑元素。首集講到兼職教授徐炳柱（安內相飾）在學生模擬法庭課堂期間，在休息室內暴斃，因被驗出服食過量毒品，而室內多處出現楊宗勳指紋，後者被列作疑犯，一度被警方拘留。不過，隨着謎底逐層揭開，法學院學生如韓俊輝、姜率B、她的父親兼法學院副院長姜柱萬（吳萬錫飾），以及徐炳柱司機李萬浩（趙載龍飾）亦捲入案中。

截至目前為止，還未揭曉誰是兇手，透過審訊尋找真相。有趣的是，警檢雙方在調查期間，遭熟悉法律的楊宗勳耍得團團轉，不斷揭露他們未有盡忠職守等惡習。楊宗勳又利用此案，要求學生作出分析，甚至要學生站在控辯雙方立場，找出案件漏洞，刺激學生思考不同的法律觀點，例如其中一幕講述楊宗勳明知全藝率被威脅作假證供，但他未有阻止，僅在旁觀察她能否抵抗威脅，伸張正義。

受趙斗淳啓發

《Law School》除了徐炳柱兇殺案為主軸，還加插與法律有關的生活鎖事，如上傳別人照片到手機短訊群組，有機會構成侵犯私隱罪；同學之間的戲言，也有可能構成欺詐罪等。劇中涉及大量韓國法律知識，對白充斥專業名詞，香港觀眾可能看得比較吃力，需要花上更多精神思考，如首集楊宗勳講解一宗舊案例，便用了6分鐘與學生討論此案的爭議點，當中涉及大量法律名詞，可見編劇在資料蒐集及對白設計花上很多心思和努力。

值得留意的是，劇中出現強姦犯獲釋重投社會的情節，今季另一韓劇《模範的士》亦曾出現類似劇情，估計編劇都是受到釋囚趙斗淳去年出獄一事啓發。