Coldplay新歌太空首播 國際太空站變身舞池 航天員搶先睇MV

自2019年推出專輯《Everyday Life》後，Coldplay相隔兩年終於發行全新大碟《Music of the Spheres》，為了宣傳主打歌《Higher Power》，由主音Chris Martin領軍的Coldplay前日衝出地球，跟國際太空站連線，首次與任職歐洲太空總署的法國航天工程師Thomas Pesquet對談。

太空站工作似開巡唱

低音結他手Guy Berryman問對方在國際太空站工作半年有何感想？Thomas Pesquet表示工作繁忙，日子過得很快，或許跟Coldplay舉行巡迴演唱會一樣，到了後期就有想家的感覺，「原本以為有很多空閒時間，讓我可以太空漫步呢」，Chris Martin聞言即笑說：「感覺就似我們準備巡唱，結果半年來都呆坐在巴士裏，沒法真正表演。」

對談完畢後，Coldplay送上新歌《Higher Power》MV，好讓Thomas Pesquet身在太空仍能搶先欣賞。MV內容是Coldplay成員在一堆貨櫃箱前表演，多名外星人的全息影像就在他們身邊伴舞，非常熱鬧。

為了替新碟造勢，Coldplay將於本月9及11日分別在美國選秀節目《一夜成名》和英國音樂大獎（Brit Awards）獻唱新歌，並於倫敦O2體育館門外預先錄影表演片段，另外，亦會在本月22日舉行的英國大型戶外音樂節Glastonbury作全球直播演出。據知情人士透露，Coldplay為了擔任英國音樂大獎開場表演嘉賓，秘密籌備數個月，但為免受到天氣和疫情影響，才改為錄影演出，「今次表演非常精彩，未來數年仍可以讓樂迷津津樂道」，實在令人期待。