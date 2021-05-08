新劇演情侶 推車落斜曬浪漫 余德丞讚劉穎鏇女神：我高攀不上

余德丞表示拍攝前心情既期待又興奮，事前曾擔心可有足夠氣力推郁劉穎鏇，幸好大家都很弗，所以沒問題。兩人又互笠高帽，劉穎鏇大讚拍檔有紳士風度，每次拍攝前都會溝通好，令她感舒服。余德丞亦讚對方是非常好的拍檔，是他合作過以來最好的，不能再好。

親熱戲「攬埋一嚿」已開心

兩人劇中由鬥氣冤家變為情侶，劉穎鏇稱他們親熱戲不多，以浪漫為主。余德丞則笑稱最親熱的戲分都是「攬埋一嚿」，「不會不夠喉，已經很開心了」。兩人之前曾傳緋聞，問到今次合作可有過電？他們互讚對方專業，不怕又傳緋聞。余德丞說：「幾年前都傳過啦，大家已忘記了。（劉穎鏇是否喜歡的類型？）女神喎，我高攀不上，她太高了！所以跟她合作都不敢寒背。」劉穎鏇表示揀男友無特定條件，最重要看性格，要對她好和啱key。

問他們以前曾為另一半做過什麼浪漫的事情？余德丞稱最浪漫都是DIY禮物，對方收到很感動。劉穎鏇也說差不多，試過用自己和男友的相砌成一個相架。不過兩人都表示現在未找到另一半，工作為先。

劉再穿泳衣出鏡：弗過當年

劉穎鏇劇中角色跟她一樣，同是參選港姐奪得亞軍，她笑稱再次「參選」，即時回想當年的選美經歷，感覺幾得意，「同樣要穿泳衣，但我都是拍攝前兩日才知，幸好開這套劇前一直在減肥，所以我感覺現階段比當年參選時弗。（再著泳衣可感尷尬？）都有少少尷尬，因為錄影廠很多人，但大家很好，一拍完就幫我穿回外套，加上今次是一件頭的泳衣，感覺很安全」。

余不為「千禧五虎」稱號感壓力

對於有傳獲無綫力捧為「千禧五虎」之一？余德丞表示無論是否「千禧五虎」也好，最緊要是做好自己的工作，「不算是壓力，本身做這份工，都要對自己有期望，就算有壓力，都是自己給自己的，不會因一些稱號而帶來任何壓力」。

記者：陳釗