音樂劇演視障人士自評80分 黃劍文憶亡母崩潰爆喊感動觀眾

黃劍文受訪時給自己演出80分，他說始終首次演音樂劇，而且得一個月綵排，但已盡力，扮演視障人士最大難度，是要時常提醒自己雙眼要定，往高處望，不被其他狀况所影響。劇中他有不少歇斯底里的演出？黃劍文表示因要扮演角色突然失明、失去女友及失去親情的痛苦，「最辛苦是每次都會喊到很攰、很崩潰，其實我在11年前都經歷過失去，就是媽媽離世，所以很理解失去的痛苦，今次正好讓我將藏在心裏的情緒一次過抒發出來。最開心是該單元故事的主人翁看完都說很感動」。他坦言演出雖然辛苦，但感到滿足，不捨之餘還演上癮，希望再有機會嘗試。

陳明憙：演出有使命感

陳明憙感到是次演出別具意義，很有使命感，望鼓勵失明人士融入社會，以及將這個音樂劇帶到其他地方演出。她笑稱演出最攰是首幕扮演被人欺負，還要用雞仔聲，接着又轉場，要不斷在後台跑。首次參演音樂劇的陳凱彤稱演出前有請教前輩，希望表現能感動觀眾。

記者：陳釗