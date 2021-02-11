MIRROR 5子曬肌送驚喜 姜濤彈古箏唱冧歌 緋聞女友伴舞

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

演唱會上MIRROR成員分組演出，姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）及邱士縉（Stanley）演繹快歌《B.M.G.》及《Lady Killer》時，身形健碩的Stanley忘我跳舞，興奮解開外套鈕扣騷肌。之後王智德（Alton）、Anson Kong、陳瑞輝（Frankie）、Lokman及邱傲然（Tiger）以白恤衫配黑褲登場，模仿米高積遜唱《Beat It》跳舞自摸，氣氛高漲。5子唱完後脫去恤衫大騷肌肉。

盧瀚霆AK合唱扮親嘴

接着呂爵安（Edan）騷琴技，自彈自唱《E先生連環不幸事件》，他身體不適，聲線有少許沙啞。之前排練曾暈倒的姜濤，這晚精神奕奕，蹲低唱冧歌《蒙著嘴說愛你》，不時向台下揮手，粉絲跟着和唱。盧瀚霆（Anson Lo）與Anson Kong（AK）合唱《神隊友》時搭膊頭及攬腰，還對望扮親嘴，大玩HeHe。Anson Lo之後換紅色套裝再出場，露出腹肌，大騷舞藝及展露性感一面。

播節目花絮 成員有笑有淚

MIRROR全員變身白馬王子獻唱《給自己的信》前，大熒幕播出他們拍攝節目花絮，成員有笑有淚，互相擁抱，場面感人。Lokman說：「我們兩年半的時間話長不長、說短不短，中間經歷好多，有開心不開心、有正面有負面、有積極也有消極。由最初大家傻傻哋似隻牛地做，到現在成熟能獨當一面及各有想法；有時有自己想法會產生矛盾火花，但生活就是要有火花才能繼續落去。」

12成員站吊台半空獻唱

12名成員站上吊台被升高約2層樓，再在半空移動伸延，跟粉絲揮手拉近距離。他們連續合唱多首歌，姜濤全程扶實欄杆或垂頭，不像隊友落力唱又揮手，Lokman笑他說：「你們看姜濤幾驚？男人老狗畏高。」姜濤被指眼濕濕，未知是否被粉絲熱情感動。之後姜濤返回舞台再生猛起來，個人表演彈古箏，又勁歌熱舞唱兩首快歌。姜濤早前與Candy傳緋聞，他否認稱是誤會。他與Ian合唱《另一個諾貝爾》及《亞特蘭提斯》時，Candy周旋他們之間伴舞，但全程保持一定距離未有身體接觸。Alton有5分鐘獨腳戲表演棟篤笑，他自嘲比其他隊友輸蝕，自己不算靚仔、唱歌不精、身形不高大健碩，所以他在MIRROR歌曲MV只閃現兩秒，連媽媽都誤以為他被踢出隊，粉絲以掌聲鼓勵他。

「安歌」時，MIRROR換上黑色T恤及牛仔褲，獻唱大熱歌曲《IGNITED》、《Reflection》及演唱會主題曲《One and All》作結，Lokman再感性說：「我們12人上到這個台不容易亦不是隨便的事，有你們就更不容易，一路以來經歷太多，最後要捉緊信念，只要你肯相信，最後一定得，只係一個念字，大家要互相捉緊！」他們手牽手謝幕，演唱會約11時30分結束。

花姐評60分：綵排表現更好

MIRROR經理人黃慧君（花姐）騷後受訪，她表示開騷前一日總綵排，全員表現落力，但正式演出則略見疲態，所以完騷讓他們早些休息。花姐對他們評語嚴格：「今（前）晚表演我給他們60分，有些疲倦，綵排表現更好，可能未習慣，希望做到第6場會有90分。」花姐最擔心他們體力不支，因Edan和Anson Lo患病，醫生說他們聲帶腫脹，需服藥和說話不能太大聲。Anson Lo感到好大壓力，希望稍後情况會轉好。

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