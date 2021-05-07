【開箱】《一家人大戰機械人》 古天樂監製荷李活動畫笑中有淚

父女出現數碼鴻溝

動畫電影《一家人大戰機械人》講述美國騎呢家庭、米契一家4口（仲有一隻騎呢狗「麻糬」）如何搗破機械人叛變，成功拯救地球的科幻故事。類似題材在《未來戰士》、《智能叛變》等荷李活電影可謂屢見不鮮，難得《一》片在炮製緊張刺激兼爆笑場面的同時，仍能抓緊主題「只要一家上下齊心，所有難關都可解決」，笑中有淚，層次更深。

首先介紹米契家族成員：爸爸是個野外求生專家，熱愛大自然生活，因此對於家庭成員只顧低頭玩手機，以及女兒沉迷YouTube的行為，表示難以理解；媽媽是個家庭主婦，思想充滿正能量，但對於解決父女之間矛盾，仍覺無從入手。

女兒凱蒂是個電影發燒友，自小沉迷拍片，渴望得到爸爸認同，偏偏老父不以為然，導致父女關係日差；弟弟艾倫則是恐龍迷，亦是媽媽的心肝寶貝，姊姊的忠實粉絲。

米契一家救世行動

故事由凱蒂獲得加州電影學校取錄揭開序幕，爸爸為了彌補父女裂痕，於是私自取消女兒機票，改為全家駕車陪她穿州過省上學去，讓她重拾童年旅行的美好回憶，結果中途發生意外。

《爭寵》金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）聲演的人工智能系統「PAL」，因不滿電腦公司創辦人貪新棄舊，推出機械人新產品後，便把PAL丟入垃圾桶，於是透過電腦伺服器控制所有機械人，進行滅世行動，殺絕所有人類。

眼見男歌手John Legend與名模妻Chrissy Teigen配音的鄰居夫婦，以及大部分地球人都被機械兵團捉拿並囚禁，米契一家決定展開營救計劃，過程驚險百出，幸得名嘴主持Conan O'Brien聲演機械人因發生短路而改邪歸正，協助他們深入敵軍，成功瓦解滅世陰謀，同時修補父女關係，總算大團圓結局。

為家人奮鬥很值得

PAL在捉拿凱蒂後，曾經嘲諷人類根本沒有存在價值，更遑論什麼「愛」或「家庭」觀念，凱蒂隨即糾正PAL說法：「家人雖是很難搞，但為家人奮鬥卻很值得。」一句道出本片主旨，相信也是監製古天樂的心聲吧？

電影強調家庭本位之餘，不忘諷刺現代人過分依賴科技的後果，例如開場一幕，爸爸正想發言，發現妻兒都在睇手機，於是下令制止，他們勉為其難翻轉屏幕卻忍不住偷看的複雜表情，令人忍俊不禁卻又不得不慨嘆：究竟科技改善生活，還是控制生活？

另一場面是爸爸為救女兒，必須把她製作的YouTube短片，透過伺服器傳送到大銀幕，好讓機械人睇到短路；然而爸爸從未瀏覽過YouTube，結果搞到手忙腳亂，藉此揭示長者面對數碼鴻溝的難處，值得反思。