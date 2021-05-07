亡父黃樹棠出殯 兒子黃榮璋盼來世續緣

棠哥兒子黃榮璋和棠哥胞妹黃文慧一早到達靈堂，黃文慧表示心情較前日平靜，沒再哭泣，她說：「棠哥，一路好走，離苦得樂。」黃榮璋稱：「心情都是這樣，少少事便會勾起父親生前的回憶，不開心，有段長時間未復元。」

遺3部戲未能完成

問到棠哥臨終前，有否叫他積極點？黃榮璋說：「由細到大，他都好放縱我，不打不鬧，我做什麼都支持我，唯一不可以吸毒。我們一起生活多年，儼如兩兄弟，現在痛失爸爸和兄弟。」說到尹天照透露原本與棠哥合作拍網絡電影，黃榮璋稱父親有很多工作安排中，除這部網絡電影，還有兩部戲，其中一部是越南片，但因疫情未能開拍，他說：「爸爸今年1月知道患肺癌，有惡化迹象，很多工作做不到，覺得好可惜，不開心。我安慰他康復後便可以繼續工作，他好乖，聽我勸告去接受治療。」

他透露棠哥患大腸癌時已決定綠色殮葬，認為就算有個靈位，後人也不是常來拜祭，倒不如將骨灰撒在紀念公園，不用後人勞師動眾去拜祭，黃榮璋說：「他百無禁忌，今年2月新年仍叫我記住他死後要綠色殮葬，做得這行就與時並進，我很佩服他，我和他打機的遊戲機都是他買，他日日機（遊戲機和手機）不離手。（來世再做他兒子？）總之與他有關係的都想。」

記者：柯美