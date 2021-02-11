MIRROR化身銀黑戰士勁歌熱舞 「鏡粉」叫聲震九展 鄭裕玲罕有捱夜捧場

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

MIRROR慶祝成軍兩周年舉行演唱會，昨晚首場吸引不少圈中藝人捧場，包括鄭裕玲、馮允謙、ERROR、RubberBand成員6號、《狂舞派3》導演黃修平等。

Alina備燈牌撐男友邱士縉

成員邱士縉（Stanley）女友李炘頤（Alina）手持燈牌撐男友。最搞笑是吳肇軒到場才發現擺烏龍，原來他是持今晚的門票，無奈離開。MIRROR經理人黃慧君（花姐）到控制台時，獲大批「鏡粉」歡呼，她報以笑容，並揮手打招呼。

Anson Kong獨唱《黑之呼吸》

演唱會於8時40分開始，MIRROR穿銀黑色型爆裝束登場，連唱勁歌《ASAP》和《Warrior》，又唱又跳為演唱會揭開序幕，大部分粉絲隨即起身狂呼，尖叫聲震撼。完成兩首快歌後，由江生（Anson Kong）打頭陣，先獨唱《黑之呼吸》，再以日文唱出動漫《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》，施展渾身解數。

「鏡粉」提早到場搶購紀念品

12名成員開騷前舉行拜神切燒豬儀式，希望演唱會順利。大批「鏡粉」昨日提早到場，在售賣演唱會紀念品櫃位前，已出現排隊人龍打蛇餅。紀念品價格由$100至$280不等。12名成員各有粉絲擁躉支持，隊長楊樂文（Lokman）、成員李駿傑（Jeremy）及陳卓賢（Ian）等有大型花牌、彩色人形氣球及易拉架海報佈置，為偶像打氣。部分更自備燈牌，與偶像的相片合照留念。其中10多名盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲整齊穿粉紅色會衫大合照，他們手捧燈牌表現興奮。人氣王姜濤的粉絲則穿上黑色會衫，亦在花牌前合照留念。約8時許，售賣紀念品櫃位於開騷前關閉，大批排隊輪候的粉絲即鼓譟起哄，還大叫「開門」以示不滿。