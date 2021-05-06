吳偉豪捲不雅片風波缺席宣傳 劉丹幫口求放過 周嘉洛籲別妄下判斷

丹爺亦幫口叫大家這個時候幫幫手，多講些安慰說話，對後生仔來說，這根本不算什麼事，不要發大來說，他說：「讓他冷靜一下，慢慢丟淡件事，後生仔受不住太大刺激。」呂慧儀表示暫時未見吳偉豪開工的通告，對方亦已將事件交給警方處理，不便評論。

呂慧儀呻囝囝「燒錢」掟公仔

呂慧儀母親節會聯同《愛‧回家》幾名媽媽上《開心大綜藝》玩遊戲，上星期已同母親和兒子到主題公園提早慶祝。兒子可有送她禮物？呂慧儀笑言：「他不斷用我的錢去掟公仔，雖然掟了我很多錢，但見他很努力去掟回來送給我，都很冧。」丹爺笑言：「媽咪有錢，不怕啦。他之後有女朋友就不同你玩了。」他透露母親節在家與太太及子女吃飯慶祝，並說：「孫女小糯米必定會有幾幅畫作送給嫲嫲，很有心。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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