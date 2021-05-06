陳柏宇太太一年兩失胎兒 13周B仔患愛德華氏症 35歲符曉薇人工流產：心碎了

35歲符曉薇去年8月拍片講述痛失第二胎的經過，透露5月知道懷孕，但不久發現是宮外孕，導致左邊輸卵管爆裂，大量出血及腹部疼痛，6月要緊急做手術切除左邊輸卵管。痛失小生命，她失望又失落，曾幻想胎兒仍在，幸得丈夫支持及照顧，經休養後康復。當時她直認有點怕再懷孕，因再次有宮外孕的風險比一般人高，但她表示疫情過後會繼續努力造人。

符曉薇最近再一次經歷失去胎兒的傷痛，昨日她在社交網上載腹部微隆，與老公陳柏宇及Abigail的溫馨合照，寫帖文給「親愛的13周囝囝」，以及在網上頻道拍片，透露曾懷第三胎，但因腹中BB有愛德華氏症T18，最終要接受人工流產，說到慘痛經歷時，她忍不住在鏡頭前落淚。

等待報告 以淚洗面

她表示自從懷第二胎失敗後，兩公婆繼續嘗試，一個月又一個月，一次又一次看到驗孕棒減號的失望，終於在農曆新年，驗孕棒出現了加號。她每日抱着感恩的心，雖然不斷嘔吐，吃不下東西，但非常期待見到兒子的日子；沒想到在懷孕10周5天做產檢時，醫生突然告知BB的頸皮5.5厚，要驗血做T21，頸皮厚可以反映唐氏綜合症或心臟問題。她聽完整個人迷失了，等報告的一星期每日除了哭，就是上網看其他母親的經歷。

她跟陳柏宇商量，如果是唐氏他們可以接受，相信有能力照顧和給予無限的愛。之後醫生告知驗血報告，BB沒有唐氏，但有愛德華氏症T18。符曉薇稱從來沒有聽過這個病，上網搵資料得知機會率是5000分之1，苦笑為何六合彩不中，卻中了此症；她形容感覺彷彿靈魂出竅，為什麼會發生在她身上。

愛德華氏症很大機會胎死腹中，就算可以出世，都是得幾分鐘或者幾個鐘或者幾個月生命。醫生跟符曉薇解釋BB的問題：「左右腦沒有分左右，心有嚴重的問題，沒有鼻骨，腸外露，手少了一截骨，腳也是彎的。還有很多很多問題，已經好肯定是愛德華氏，就算不是，也是一個畸胎，有非常嚴重的問題。」接下來兩公婆就決定做人工流產。

影全家福孕照還心願

符曉薇表示醫生建議盡快做手術，但她有小小心願，因之前佗Abigail沒有影孕照，今次想「一家四口」影孕照，她說：「因為我相信這一次會是我最後一次懷孕，我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。在懷孕的路上，我已經把淚水流乾了，心碎了。」她跟「13周的囝囝」說：「對不起，媽媽沒有勇氣，我一直在想，不如什麼都不理，照生你出來。但每次想到要看你出世幾分鐘？幾個鐘？幾天？幾個月？我承受不了。從來我也是一個沒有運氣的人，我沒有這個運氣擁有你，我一生的運氣已經用了在和你爸爸結婚，和生了姐姐abi。所以媽媽對不起你，沒有這個福氣看到你的出世。但你要知道媽媽和爸爸永遠愛你。」

她亦跟陳柏宇說對不起，稱老公是把痛苦收埋的人，兩人之前談到與兒子的緣分，陳柏宇已忍不住想哭，於是便停止了這個話題。符曉薇說：「我好想跟你（陳柏宇）說聲對不起，因為我沒有運氣，要你陪我一起承受這痛。你說得對，我們不應該貪心，其實擁有abi已經足夠。」圈中好友陳凱琳、倪晨曦、林芊妤、車婉婉等，以及網民都留言安慰及鼓勵她。

娛樂組