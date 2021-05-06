黃樹棠骨灰撒紀念花園 胞妹黃文慧不捨落淚：當他去拍外景

兒子哽咽：現在打機時都會喊

黃文慧和黃榮璋一同受訪；黃文慧合十，談到兄長棠哥忍不住喊，她說：「人間總有情，在惡劣的疫情下……棠哥一路好走，離苦得樂。」她望着侄兒黃榮璋續說：「爸爸好惜你，你知不知道，他走了仍很惜你，你要乖。」

黃榮璋稱父親雖然離開得很急，但沒痛苦。棠哥遺願是綠色殮葬，問黃榮璋前晚執爸爸遺物是否好感觸？本來心情平靜的黃榮璋哽咽說：「和他同住那麼久，發覺他喜歡的東西不多，平時著衫都很隨便，都擔心壽衣不夠隆重，最終揀了件他平時著開的西裝。（陪葬品？）沒什麼要帶走，他就是這樣，不喜歡貴重東西，平時我們在家一起打遊戲機，唯一留下就是這部遊戲機，有很多開心回憶，現在自己打機時都會喊。」黃文慧說棠哥為人不奢侈，其他兄弟姐妹和親戚在外地，因疫情關係，未能來港出席喪禮，但他們都很有心，給予他們溫暖。

不喜吵鬧環境 喪禮不設宗教儀式

黃榮璋表示要感謝醫護人員、香港演藝人協會、香港動作特技演員工會和古天樂的幫忙及慰問。他透露喪禮沒有任何宗教儀式，「爸爸臨終前吩咐，他本身是道教，但近年不喜歡吵鬧環境，他想大家開心、安靜，不希望大家愁眉苦臉，所以沒有任何儀式，鞠躬便可」。黃文慧表示不捨得棠哥，「我和他在影視圈出生入死，我好愛他，希望他靚靚仔仔，一百年後又一條好漢再戰江湖。我平時不會喊，我不應該喊，當送棠哥坐飛機去拍外景，有琴姐（李香琴）和炳哥（譚炳文）等他，一齊去登台唱歌，不愁寂寞。我買了他喜歡吃東西，給他在外景時吃」。

歐錦棠陳煒樂與棠哥共事

歐錦棠表示未入行已喜歡看棠哥演出，很欣賞他的動作設計。入了亞視認識棠哥後，發現他是很好的前輩，「棠哥好風趣，同他開工好開心，不會悶，工作又很認真」。

陳煒和棠哥合作過七八齣電視劇，第一部《雪花神劍》，她是新人，什麼也不懂，棠哥很關心她，令她不緊張。陳煒稱棠哥為人樂觀、瀟灑，和他共事很開心，私下一直保持聯絡、有聚會，大家打成一片，沒輩分之分。她不知棠哥患肺癌，聽到好突然，十分掛念他。

尹天照與棠哥合作無間，對棠哥離世感突然，一直以為棠哥會康復，對方好硬淨，覺得走過第一關，就可以走過第二關。他們想再合作，計劃拍網絡電影，可惜棠哥走了。他說：「當初因為想與棠哥合作，一齊玩下。棠哥為人亦睇得開，現在去了天家，可以拍天堂的故事。」

袁文傑記得第一次與棠哥合作開會時，對他這個新人說：「𡃁仔，準備多些奶茶、咖啡。」袁文傑表示，棠哥很惜後輩，想和他們打成一片。棠哥戲中演嚴父，戲外是大好人，當年跟袁文傑說：「唔好唔信人，要攞個心出來相信人。」叫他不要那麼多防範和猜忌，這樣做人會不開心。

記者：柯美

攝影：劉永銳