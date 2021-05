趙婷執導《永恆族》預告曝光 揭開MCU新階段 安祖蓮娜舞劍 讚馬東石親切

宣傳片的前半部分,先由Stan Lee聲音導航:「我喜歡與人接觸,這是世上最美好的事情。」然後剪輯過去MCU首3階段作品的精華片段,令人回味過後,下半部分才是戲肉,一口氣公布MCU第4階段所有電影的開畫日期和次序,今年下半年將有4齣新片排隊上映,包括《黑寡婦》7月打頭陣,《尚氣與十環幫傳奇》、《永恆族》和《蜘蛛俠:不戰無歸》分別在9、10和12月登場。

公開《黑豹2》《Marvel隊長2》片名

明年亦有4片開畫,《奇異博士2》、《雷神奇俠4》、《黑豹2》和《Marvel隊長2》各佔3、4、7及11月檔期;至於《蟻俠3》與《銀河守護隊3》則安排2023年2及5月上映。《黑豹2》(Black Panther: Wakanda Forever)和《Marvel隊長2》(The Marvels)的英文片名屬於首次曝光,前者在「黑豹」卓威博士文(Chadwick Boseman)病逝後,如何延續故事?實在令粉絲好奇;後者片名似在暗示新角色「Ms. Marvel」將會加盟,並跟扮演「Marvel隊長」的貝兒娜森(Brie Larson)聯成一線。

至於宣傳片焦點,無疑是《浪跡天地》出爐華裔金像女導趙婷執導《永恆族》的從未曝光片段,雖然只有短短數個鏡頭,足以叫粉絲興奮不已。《中坑同學會》女星莎瑪希恩(Salma Hayek)飾演永恆族首領Ajak,先以現代西部牛女造型騎馬登場,並念出熱血對白:「你愛某些東西時,會為它奮鬥。」證實新片時間軸設定在《復仇者聯盟4:終局之戰》結束後的說法可靠。

然後《黑魔后》安祖蓮娜祖莉、《內政保鑣》理察麥登(Richard Madden)、《情人眼裡巴基斯》卡苗蘭哲尼(Kumail Nanjiani)、《我的超豪男友》陳靜(Gemma Chan)及《屍殺列車》馬東石等永恆族成員一字排開出場,氣勢十足。

畫面一轉,安祖蓮娜以金髮造型的Thena登場,黃金神劍一揮,配合凌厲眼神,相當搶鏡;陳靜飾演Sersi緊接道出:「是我們改變了一切。」Marvel電影公司總裁奇雲費格(Kevin Feige)最近接受傳媒訪問時表示,Sersi對《永恆族》相當重要,「如果要在眾星中找出一名主角,那便是陳靜」。此話一出,令全球華人觀眾更感期待。

提起安祖蓮娜,昨日她以視像會議形式,跟童星芬尼圖(Finn Little)一起接受韓國傳媒訪問,藉此宣傳另一新片《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)。當地記者最關心她跟韓星馬東石在《永恆族》是否合作愉快?她大讚對方:「我和馬東石已經成為好同事和好朋友,他有才華、親切而且好人,期望觀眾享受《永恆族》。」被問到會否想跟其他韓星合作?安祖蓮娜笑說:「韓國有太多出色演員,難以一一提出,總之我想拍韓片,無論是參演抑或執導都可以。」