伙鄭欣宜Anson Lo拍處男廣告 66歲杜琪峯自認新仔享受做演員

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

杜琪峯（杜sir）與鄭欣宜、Anson Lo在台上分享拍攝感受，主持問66歲的杜sir對兩名對手有何感覺，他笑說：「對手？點對呀？無咩感覺喎，我無做過演員，對住他們我是新仔，他們叻我很多。雖然時代不停在變，但年輕的和年老的不會相差太遠，可以與年輕人一起演出，都幾開心。」

受訪時，問杜sir對處男廣告演出畀自己多少分？他笑言剛才坐得太前，看不清楚，在片場導演叫他做什麼便做什麼，是不錯的一次體驗，並說：「原來做演員很舒服，我入行40多年都未試過在片場咁開心和享受，又無負擔。（向演員路進發？）有人請便繼續做。」

欣宜Anson Lo被杜sir氣場震懾

欣宜對於奪走杜sir處男演出非常緊張，最初跟對方拍攝時心裏有點害怕，因杜Sir向來給人感覺很酷很型仔，合作後發覺對方原來很cute，拍得很開心。

Anson Lo亦稱與杜sir合作超級緊張，當知道是對方第一次拍廣告後感榮幸，他說：「杜sir氣場很強勁，當日他來到拍攝現場時，全場氣氛凍結，我當刻不知說什麼好，只說了句：『Hello，杜sir，你好，我叫Anson Lo』。」

杜sir表示若有合適角色會找欣宜和Anson Lo合作，電影界需要新血。兩名後輩聞言連聲說：「多謝杜sir。」杜sir表示稍後會與ViuTV合作拍劇，未來的平台愈來愈寬，不止局限電視和電影院，鼓勵年輕人要放眼未來，為將來而活，做創作一定有得做。

杜sir考慮睇MIRROR演唱會

人氣男團MIRROR開騷在即，問杜sir會否去捧場？他笑說：「可能去『裝』下啦？要我坐足全場就未必有耐性了，看看『裝』到幾耐囉。」Anson Lo即說杜sir來「裝」一下，他們已好開心。

近日MIRROR忙於綵排，昨日踩台，Anson Lo表示目前身體狀况ok，只是有少許抱恙，他說：「現在工作外，盡量不跟別人說話，希望大家不要以為我寸啦。」在旁的杜sir打趣說：「你們10幾個人，唱得不好無人知的，你不行便叫兄弟頂一頂，不然要咁多兄弟來做什麼？團結精神嘛。」

欣宜勁舞跳爆傷口

欣宜表示與Anson Lo已合作過幾次，感覺很正，大家都喜歡跳舞。她即場在杜sir面前「獻技」，並說：「我跳舞都ok，還很有動感。」杜sir笑說：「不要辛苦你了。」

欣宜拍攝前剛做完急性盲腸炎手術，但她笑稱因當時首次跟Anson Lo合作，見對方在拍最後一個鏡頭時跳得很落力，自覺也不能輸；Anson Lo即大爆欣宜因此跳到爆傷口。杜sir再爆金句：「年輕人怕什麼，爆完再爆都得。」

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