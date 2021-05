【明報專訊】衛蘭昨日舉行《It's OK To Be Sad》新專輯分享會,新碟上周推出即賣斷市,現正加印2000張,她開心說:「真的估不到,好感恩。」她為新碟寫歌外,相集亦親自操刀,「我近期愛上攝影,花了一個月時間,去香港好多地方周圍影,我試過探訪露宿者,他們好願意分享故事,有個露宿者是大學教授,發現香港的露宿者問題好嚴重」。