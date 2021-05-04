《黑道律師文森佐》大團圓結局收視破頂 宋仲基為植入廣告道歉

《黑道律師文森佐》劇中飾演意大利黑手黨顧問律師的宋仲基，前日在結局手刃殺母仇人，令奸商巴別集團社長澤演、助紂為虐女律師金麗珍慘死收場，至於趙漢哲亦因背叛澤演而遭後者派人刺殺。不過，扮演澤演胞弟的郭東延為了保護基哥和全汝彬，寧願自我犧牲，命喪澤演槍下，令不少觀眾感難過和惋惜。

tvN最高收視劇集第6位

至於粉絲最關心基哥與全汝彬的戀情發展，二人由曖昧關係到一吻定情，有情人終成眷屬，帶動結局收視升至14.63%，刷新開播以來最高位，以不足一個百分點力壓《百日的郎君》和《機智醫生生活》，躋身tvN最高收視劇集第6位，僅次於《愛的迫降》、《回答吧！1988》、《鬼怪》、《陽光先生》及《哲仁王后》。

《黑道律師文森佐》不單在韓國取得收視佳績，購下全球播放權的影視串流平台Netflix亦同樣報捷。截至前日為止，它僅次於美劇《太陽召喚》、來自波蘭的《性福演算法》及西班牙劇《第二聲鈴響》，成為全球最高收視劇集第4位，可見除了韓國和香港外，世界各地亦不乏捧場客。

劇集結局後，昨日基哥透過社交媒體上載一張黑白劇照，正是第20集的高潮位之一、他以嚴刑虐殺澤演的場面，看來他對這一幕印象猶深，他表示：「衷心感謝所有喜歡《黑道律師文森佐》的觀眾。」同日澤演亦透過社交媒體公開多張幕後花絮照片，包括工作人員為他準備「刑具」的過程，以及跟滿面「鮮血」的趙漢哲合照等，並留言：「再見《黑道律師文森佐》，非常有趣，遺憾我沒有拍太多相。」

《波哥大》復工

基哥早前接受多家韓媒專訪，昨日趁劇集結束後，訪問輪流曝光，《News1》記者問他對於劇中經常以意大利文念對白，基哥表示效果並不很滿意，「應該花更多時間去準備，令效果變得自然，這部分令我頗遺憾」；另一方面，《Newsen》記者重提植入廣告爭議，包括基哥在第8集食用內地品牌的韓式拌飯一幕，刺激韓國觀眾神經，劇組急忙撤下廣告並公開致歉。基哥回應時表示：「如果觀眾因植入廣告而感失望的話，身為主角的我，認為道歉是對的。」

剛完成《黑道律師文森佐》的宋仲基，將投入另一新劇的拍攝工作，據韓媒報道，宋仲基主演的電影《波哥大》本月25日在韓國復工。此片去年1月曾到哥倫比亞取景，受疫情影響，還未拍完已於3月趕返韓國避疫。停工超過一年，《波哥大》本月先在韓國拍廠景，至於7月能否順利出國補拍其他戲分？目前仍是未知之數。