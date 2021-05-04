龍志權被指加盟「試當真」 陳苡臻歡迎盼合作

吳海昕為新劇踩單車keep fit

吳海昕表示因活動以日本多個人氣景點為主題，令她憶起2019年赴北海道拍攝ViuTV劇集《二月廿九》的情景，她說：「很掛住日本，很想再去北海道拍攝，可惜將於9月開拍的《二月廿九》續集不是去北海道，是去台灣取景。演員會加入蔡思韵，劇情講我、蔡思韵和劉俊謙3人有段年輕版故事，現在未可劇透，總之續集較上集精彩。我要演年輕版，所以現在每天踩單車，努力keep fit維持狀態。」

Manson參加完《造星III》後，一直未停過工作，透露稍後會推出第二首新歌及演出音樂劇《孿孿成人禮》，他說：「音樂劇由頭唱到尾，6月中開始綵排，現在先練歌。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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