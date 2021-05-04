短劇鬥戲演技大爆發 林夏薇陳自瑤相擁淚灑

陳展鵬為愛女匿埋練歌

陳展鵬獻唱劇集《巾幗梟雄之義海豪情》主題曲，透露為不想吵醒睡了的女兒小豬比，選擇匿在車廂練歌，他笑說：「不過我有叫女兒看電視捧場，她在電視見到我會好開心，之前我在家，她見到還會問點解有兩個爸爸，不過真人吸引力不及電視機，她都是選擇看電視，真人都不看，真的不識貨。」

張振朗盼為動畫配音掙錢

張振朗表演急口令，稱對咬字清晰很有信心，因當年演出處境劇，曾被批評咬字不正，於是瘋狂練習糾正。他透露參與節目《好聲好戲》，被指緊張得面都青埋，因從未參加過類似的選秀節目，幸沒有被批評得好嚴重，當中還有讚賞，笑言希望有機會為動畫電影配音掙錢。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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