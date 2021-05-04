外傭擅佔遊艇開派對 毋須報警 趙世曾大方唔炒人 警告勿再犯

記者：林蘊兒

前日早上9時許「趙苑」保安報案，稱上址一獨立屋有夾萬被撬，單位內有搜掠痕迹，懷疑遭爆竊。警方接報到場，經初步調查，相信上址有兩隻共值約103萬元的手表、約40萬元現金及小量外幣不翼而飛。

經初步調查後，案件列作爆竊，交由西區警區重案組跟進。趙世曾昨日透過秘書回覆《明報》稱：「身體沒有事，多謝關心，其他事暫時沒有回應。」

趙式浩代父回應

趙世曾兒子趙式浩昨日在社交平台交代父親寓所遭爆竊，以及遊艇疑被外傭霸佔開派對一事，他說：「多謝各位傳媒朋友來電的關心，父親狀態很好，昨（前）天晚上父親再落口供時，我亦跟他在一起 （畢竟他已上年紀，只是有點攰），謝謝各位。同時，特別感謝昨天多名警察長官們到現場蒐證及調查。關於懷疑外傭在船上開派對的事情，由於相中的大船已經有一段時間沒有運作，並在待維修狀態；各人亦沒有口罩在旁，所以從相片看來，似乎不是近期發生的事情。關於報不報警的問題，應該問一問父親吧。畢竟可能事情已經過了一段時間。」

趙式芝感事態嚴重

至於趙世曾女兒趙式芝對遊艇被外傭擅自佔用反應較大，稱事件嚴重會報警，她下午回覆《明報》查詢時表示：「現在跟警方一起，不方便通電。」

不過趙世曾再回應傳媒稱已訓示外傭，別以為瞞着他便沒有人知道，他透露因有個外傭結婚，所以帶朋友上船玩，現在已警告了不能再犯，不需要報警也未嚴重到要炒人。

「趙苑」非首次失竊

趙世曾大宅已非首次被爆竊，2014年10月，警方接報擺放大宅浴室內的夾萬遭撬毁，掠去一批古董及首飾，損失約1000萬元。警方其後檢獲兩米長鐵通，初步相信賊人從獨立屋房間窗戶潛入，再到浴室爆竊。

趙世曾於1977年透過卓能集團改建發展「趙苑」，他親自設計及分三期落成，屬低密度複式豪宅。上址第一期有11幢獨立屋，趙世曾把其居住的獨立屋命名為「樂居」，餘下10座於2005年拆售，每座現時市值逾億元。近年落成的第二期共有3座，提供24個單位；第三期則有兩座合共40個單位。