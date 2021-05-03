【開箱】《醉美的一課》奧斯卡撼贏《少年的你》 載舟覆舟的杯中物實驗

導演女兒原定有份演出

《醉美的一課》講述馬田（麥斯米基辛飾）、湯美（湯瑪士保拿森飾）、彼得（拉斯蘭夫 飾）與尼古拉（馬諾斯米蘭飾）等4名高中教師，人到中年疲態盡現，工作和家庭都令他們感到力不從心；偶爾聽聞挪威心理學家提出適量酒精能令人豁然開朗並提高創造力的理論，四人決定親身試驗；據說酒不離手的邱吉爾醉着都能打贏二戰，他們淺嘗幾滴，在工作期間又會帶來什麽變化？

幾名主角都跟導演湯瑪士溫德堡合作過，所以默契很好，譬如麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）和湯瑪士保拿森（Thomas Bo Larsen）有份演出《誣網》，麥斯更憑該片在康城影展稱帝；至於馬諾斯米蘭（Magnus Millang）和拉斯蘭夫（Lars Ranthe ）則演出過湯瑪士的《堅離地公社》。《醉美的一課》不但獲得歐洲電影大獎及揚威奧斯卡，在丹麥本土亦突破80萬觀影人次，榮登年度票房冠軍，堪稱叫好叫座。

片中所說的挪威心理學家提出適量酒精能令人豁然開朗並提高創造力的理論，正是卡德魯德（Finn Skarderud）所說的人類天生血液中欠缺0.05%酒精濃度，所以如果人持續喝酒，補充體內的酒精濃度，並維持在一定水平，才能達到最佳狀態。當然這只是一個意念，《醉美的一課》同時源自導演湯瑪士溫德堡在維也納所撰寫的一個舞台劇劇本，他也受到女兒Ida鼓勵，把劇本拍成電影。另外，Ida又告訴湯瑪士當下丹麥年輕人的飲酒文化。此片本來是以一篇有關酒精的論文為基礎，闡述這個世界若沒有美酒，歷史可能改寫，Ida更會粉墨登場，扮演歷史科老師馬田的女兒，可惜開鏡沒多久，Ida車禍身亡，終年19歲。這宗悲劇之後，編導修改了劇本，內容不止有關喝酒，也加進了對生命的覺醒。此片可說是向Ida致敬，部分在其學校取景，她的同學也有份客串。事實上，《醉》片在奧斯卡贏得最佳國際電影後，導演湯瑪士溫德堡就提及Ida，「這部電影是為她而拍，就像她的紀念碑」。

導演湯瑪士溫德堡說，邱吉爾帶領英國擊退納粹，打贏二戰，卻是酒不離口。音樂家柴可夫斯基、名作家海明威，都從酒精獲得創作靈感；幾杯酒落肚，甚至能從陌生人之間打開話題。湯瑪士同時稱過度酗酒會摧毁人，酒精能助人，亦能害人。片中4名高中老師都是好人，不過年屆中年，生活變得因循苟且而沉悶，偶爾實踐酒精理論後，逐漸找回年輕時的魄力與美好回憶。湯瑪士希望此片能令觀衆反思，甚至辯論，「現在大家都活於一個表面上愈來愈道德潔癖的世界，但喝酒甚至酗酒的人卻愈來愈年輕」。湯瑪士說他跟編劇圖比斯林漢姆（Tobias Lindholm）在片中刻意不傳達任何信息，「此片是關於酒精的實驗，同時也探索了『失控』，如果這電影有隱藏的信息，我相信是對抗『失控』這回事」。

里安納度買下版權重拍

片中的4名男教師在探索酒精的過程中，有人越過了界線，也有人走到盡頭後醒覺；酒能載舟，也能覆舟，它的試煉，就像能否在天秤上保持平衡，這是有關自我控制與失控的探索。不知道《鐵達尼號》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的製作公司買下此片版權重拍成荷李活片後，會改成什麽樣子？

上映日期：5月6日