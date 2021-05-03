濱崎步誕第二胎 拒公開嬰兒性別

文：蘇珮欣

曾兩度離婚的濱崎步，去年元旦自爆已於2019年底秘密誕下一子，當時她沒有公開孩子生父的身分，但表明未有結婚的打算。同年10月，步姐宣布懷第二胎，並稱呼腹中孩兒為「第二個小天使」。當時有傳孩子的父親是比她年輕的圈外男性，而且兩胎的生父屬同一人，有消息指是比濱崎步年輕20歲的舞蹈員男友荒木駿平。事實上，步姐多次被日媒拍到與荒木駿平拖手約會，看來兩人感情十分穩定。

6月舉行演唱會

步姐前晚透過歌迷會網站宣布，已於今年春天順利誕下第二胎，「家裏平安地增加了一位非常重要的家人」，她稱現時開展了新的生活，即使有不習慣的地方，也會努力笑着面對。她又感謝粉絲總是用最大限度的愛與理解來支持她，順道祝粉絲度過平安、美好的「五一黃金周」。可是步姐在文中未有透露嬰兒的出生日期、體重及性別等資料。

另外，昨日步姐亦更新了社交媒體Instagram，上載一頂帽子的照片，宣告自己「回來了」，不少粉絲留言祝賀她平安產子，也有樂迷表示等着看她的演出。

其實步姐產後復出指日可待。上月她推出抒情歌曲精選專輯《A BALLADS 2》後，隨即宣布會於今年6月26及27日舉行有現場觀眾的演唱會，還稱相隔13年再於今年秋季舉行亞洲巡迴騷。當時已有不少粉絲追問步姐是否能順利開騷，擔心她的產後狀態。步姐前年誕下第一胎後，不足兩個月即火速舉行演唱會，估計她今次也會極速瘦身備戰，可是最近日本疫情嚴峻，不知個唱能否如期展開。