蔡國威反擊指控發誓無逼遷 韓君婷斥垃圾大話 心痛利用做新聞

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韓君婷跟蔡國威反目，她稱兩人「同居」時不是白食白住，有給4位數字金額家用並分擔家務。蔡國威在社交平台發文回應稱他非富有人家，盡自己能力幫人，不需要別人歌功頌德，但為何有人要以怨報德，他說：「我問心無愧，由最初我只是本着一心幫助好朋友，希望可以渡過難關，一直回答傳媒都相當保護，但竟然換來這個對待，咁我亦必須講出事實的真相。」

爆韓君婷不長進堅持辭職

蔡國威列出四點反駁韓君婷指控，第一，他可以對燈火發誓無跟韓君婷講過「你究竟幾時搬走？」這7個字。第二，所謂的4位數字「家用」，只是韓君婷每個月放下的1000元，有時會多給500元，這並非他要求，是對方當補貼雜費之用，蔡國威重申，由第一日韓君婷搬入其家，已跟她說清楚，所有供樓、水電煤開支都不需她負責，屋企所有開支他應付自如。

第三，韓君婷稱不想被抹黑，他反問何來抹黑，過去兩年犧牲自己私人空間，無條件提供住宿，蔡國威斥韓君婷不長進唔腳踏實地，堅持辭職賴疫情。第四，他無做任何動作unfriend人，強調不會做這些「小學雞」行為，不會成日check住誰unfollow他。

斥蔡國威多大話等天收

韓君婷昨日在社交網留言：「我不想再包容你去講大話去傷害我。我不會好似別人製造新聞傷害人，讓自己出位，人生就是過眼雲煙，我只會做好自己，正面去面對未來。」

她接受《明報》電話訪問，對於蔡國威反駁其指控，韓君婷說：「佢（蔡國威）夠膽話自己冇講過『你究竟幾時搬走？』，他太多大話了，等個天收佢。佢啲垃圾大話，我唔會逐點去回應。」

蔡國威提到「家用」只有1000元，韓君婷說：「佢向外界講到我白食白住，我從不會佔別人便宜，他終於承認有收1000元，我早知連兩蚊都唔畀。」

拒扮情侶亮相節目被白眼

她稱說出真相是過往兩年多次被傳媒拍到二人像情侶傳拍拖，是有人策劃做新聞。他們扮情侶被偷拍，她為協助朋友上位、曝光，初時覺得無所謂，但後來不想被濫做新聞。

去年《流行經典50年》提議蔡國威帶韓君婷一同亮相演出，她說：「我唱歌難聽，所以不答應，他為此不開心，在家中不時白眼又有臉色睇。」她透露兩年前搬到蔡國威家居住，並非經濟困難，是她不能獨居，需要有人陪伴，當時也感恩蔡國威的照顧。

23年的友情決裂，韓君婷說心痛，比破產傷得更深，她哽咽說：「有利用價值時就係朋友，沒有利用價值便當我係無賴。」她透露逼遷後要時間搵屋，有幾日仍要同住，她被當透明，臨搬走前一晚，她交代要搬亦多謝蔡國威，對方什麼也沒有說。韓君婷稱以為事件告一段落，怎料對方跟傳媒講的又是不同版本，稱她找到新工作，自己要搬走，她笑說：「佢真係好戲，TVB唔頒最佳演員獎畀佢，我頒畀佢。」