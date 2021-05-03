想聽黎明說話多過唱歌 衛蘭：隔了5年才聽得明

衛蘭表示想開拓海外市場，她很喜歡唱英文歌，想推出英語碟，亦希望透過今次令大家留意廣東歌。問到公司有何獎勵？衛蘭笑言沒特別，不過大家都很替她開心，希望繼續做音樂，質素愈來愈好。她透露稍後工作是為無綫節目《聲夢傳奇》擔任導師，以及做好新碟宣傳。她承認很想舉辦音樂會，已一年沒有對住觀眾唱歌，所以昨日很開心。

不迷信 無懼12月紅館「邪期」

提到前老闆黎明將於7月在紅館舉行演唱會？衛蘭表示十分期待，很想去看，笑言想聽對方說話多過唱歌，「他有些說話我隔了5年才聽得明，因他說的東西很深，還有一些說話我到現在都好似有點明，但又好似不明」。她坦言公司同事已找她幫手撲飛，相信撲到，但不會自薦做嘉賓。

有指12月是紅館黃金檔期，但連續4年在該月開騷的都遇上阻滯，故現時成為「邪期」？衛蘭自言不迷信，相信只是巧合，如果可以她都想爭到這個檔期。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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