不雅片瘋傳「朱凌凌」吳偉豪報警 《愛．回家之開心速遞》拍檔封嘴

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記者再問樂易玲事件會否影響吳偉豪的演出？她說：「我已經答咗你啦！」之後沒再回應。《愛．回家之開心速遞》監製林建祥表示看到有關報道，但未看過網傳的片段。問吳偉豪有沒有向他交代發生什麼事？他說：「冇講發生咩事，等公司處理。」

緋聞女友劃清界線

吳偉豪在《愛．回家之開心速遞》演的朱凌凌是「島大男神」，飾演他好兄弟安仔的周家洛，似迴避不雅片事件「潛水」， 沒有回覆傳媒。「大小姐」林淑敏表示，「報咗警，旁人真係唔適合評論。」呂慧儀說：「私人事唔回應了。」早前跟吳偉豪傳緋聞的何泳芍（Honey）也跟他劃清界線，說對方的私人事她無回應。

對於有疑似吳偉豪的不雅片段流出，余德丞說與對方不太熟，有看到新聞，自言平時操肌，但甚少影騷肌相，就算拍也最多影手臂；他稱與女友情到濃時，也不會拍親密片段，沒這習慣。劉穎鏇表示身為女仔更加要保護自己，她也較保守，很少拍性感照，就算操到很弗，都只接受健康的性感。

撞名袁偉豪遭殃 被網民指摘

吳偉豪的社交平台已近一星期沒更新，對於捲入不雅片段風波，他也沒站出來回應。有網民到其社交網留言，寫下侮辱字句，也有斥他是壞榜樣，教壞細路；有網民為吳偉豪護航，留言他同意拍攝不代表同意被公開片段。有指吳偉豪是事件中受害者，取笑他或斥責他，是網絡欺凌行為，令他受到二次傷害；有網民留言：「唔好再攻擊朱凌凌喇！」

另一方面，不雅片事件也殃及池魚，有網民在袁偉豪的社交平台留言指摘他，「其實點解要冲涼玩自拍？結咗婚就應該檢點啲」；有粉絲代為澄清指網民認錯人。袁偉豪亦回覆網民表示「認錯人」，並在留言後加上一個大笑的表情符號。

有上位潛質 緋聞不少

有「翻版吳彥祖」之稱的吳偉豪具上位潛質，外形不錯，而且陽光型男形象討好；他在社交平台也經常曬陽光與海灘的照片。不過，他的緋聞也不少，曾戀年長10歲的圈外女友Charlotte，分手後有指他跟不少女生交往，包括何泳芍。據報吳偉豪一門四傑，兄長分別任職消防隊長與飛機師，弟弟則是模特兒。