《黑道律師文森佐》今晚結局 情侶造型疑泄「蜜」 宋仲基全汝彬有望大團圓

《黑道律師文森佐》講述宋仲基飾演意大利黑手黨顧問律師文森佐，為了霸佔錦加大廈的地下金庫，於是回流韓國，其間多次遭奸商巴別集團社長澤演迫害，於是聯同女律師全汝彬反擊。新劇自2月首播以來，收視一直穩步上揚，由首播錄得7.66%收視，升至上周最高12.28%。該劇現於影視串流平台Netflix同步上架，截至昨日為止，仍然盤踞香港區收視冠軍。

新劇昨晚播出第19集，電視台同日公開劇照，預告宋仲基等人跟巴別集團對簿公堂。基哥一方似乎勝券在握，巴別集團的代表律師金麗珍也不示弱，一臉兇悍準備還擊。值得留意的是，扮演澤演胞弟的郭東延亦現身法庭，卻坐在基哥等人身邊，明目張膽地倒戈，站在正義一方。

另一方面，電視台同時公開宋仲基、全汝彬及澤演拍攝煞科戲的幕後花絮照片。身為男女主角的基哥與全汝彬，同時穿著黑色禮服，以情侶裝出席一個重要場面，究竟是紅事還是白事？今晚結局自有分曉。

共事8月難捨難離

新劇拍足8個月，如今終於煞科，宋仲基發表劇終感言，笑言每次拍劇都不想完結，《黑道律師文森佐》亦一樣，煞科的心情就像劇中角色文森佐首次返回韓國，遇上錦加大廈租戶一樣，以陌生的心情開始，到依依不捨地結束，「多得觀眾支持，令我感到幸福，希望此劇能夠為大家的疲憊生活帶來一點安慰」。

全汝彬則劇透結局的亮點，跟首集與第18集尾聲部分互相呼應；澤演表示拍攝過程令他難忘，從中獲益不淺，再次感謝大家支持。