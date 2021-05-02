參演音樂劇挑戰三失角色 黃劍文感同身受變喊包

《造星III》後有新體驗

隨意提起結他自彈自唱、到街上Busking的黃劍文，2016年簽約ViuTV入行，去年約滿回復自由身，這4年時間除了音樂，曾當過主持和客串拍劇，他自覺仍像一張白紙，「參加《造星III》後開始接觸音樂劇，發現又演又唱幾好玩，自己又應付到；以前多數希望用唱歌感動人，試過音樂劇後，感受有不同，發現原來可以興奮到想衝出去表演，好想將更多快樂帶給別人」。完成《造星III》後，黃劍文獲安排電影試鏡獲取錄，他最深刻是片中一幕感人戲，他拍了4 take都是喊出真眼淚，連帶其他對手也被他感動，是一次非常好的體驗。

中三輟學 失業失至親

本月初他又首次參演音樂劇《攜手瞳行慈善音樂劇場》，挑戰演視障人士角色，巧合地扮演的角色Gary，跟他身世經歷有些相似，感同身受更輕易投入演出，「Gary是三失，失女友、失明、失事業；我就有失去親人的經歷，所以很理解『失去』的痛苦。第一次在家讀劇本已喊，排戲又喊，最近有次搭港鐵途中，聽到劇中一首歌想背對白時，竟然又喊，幸當時戴了眼鏡和口罩遮掩。我讀至中三輟學，曾經有一段時間失業；又試過因失去至親有輕生念頭，所以很明白箇中感受，易代入角色」。

跑街大叫發泄情緒

回想2009年母親離世，黃劍文說大受打擊，跌入人生最谷底，當年除了借音樂減輕痛苦，也多得朋友和家人在身邊陪伴渡過，「有人教過在失去親人最不開心的時候，盡量去做令自己開心的事，例如食或旅行。當年朋友陪我去韓國旅行散心，有一日撇低朋友獨自外出飲酒，到凌晨時分有點醉意，趁街上沒人，便發癲地跑街又大叫，讓不開心情緒盡情發泄出來，不要壓抑。雖然有段時間我怕同家人講，驚自己的沉重和黑暗面令他們添壓力，更不敢提我曾有輕生念頭，以免加重負擔，但始終要找一個你可以信任的人，幫你走過低谷」。

想演外表善良奸角

現在黃劍文抱「The best is yet to come」信念，相信失去了一些認為好的東西，其實將會有更好的來臨。繼電影和音樂劇，他最想拍電視劇挑戰演奸角，「不是演殺人放火、姦淫擄掠，而是外表善良內心黑暗，要由心奸出來」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳