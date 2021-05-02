「百萬擂台」前哨戰 鍾培生踩場 林作打足4回合落敗 裕美：唔死當贏

林作與女友裕美賽前信心十足，林作稱比賽要戴頭套，不怕被打面，但因疏忽，超磅2公斤被扣分，還稱母親每晚風花雪月，沒理過他比賽。裕美表示只要男友不死便當贏，大讚男友勤力練拳，由肌肉鬆弛變大隻，十分吸引。問可擔心已經不靚仔的男友被打面？她說：「不緊要，鍾培生更加唔靚仔啦！其實我鍾意靚仔，是被他誠意打動才一齊。」裕美透露與男友在家中練拳，「他不夠我打，因女人發起癲的力量好勁，我喜歡摑他塊面，因為個頭夠大，但他有一招會坐在我身上，所以搞到梳化都裂開」。

做挑釁動作激嬲觀眾

林作跟對手大戰4個回合最終落敗，其間一度被打甩頭套及跪在地上，觀眾見他在台上做出挑釁對手動作，即激起怒火，大叫對手「打死他」，裕美在台下觀戰，亦緊張得跪地拍心口。

鍾培生稱到場關心「女朋友」

鍾培生稱林作是他的「女朋友」，故前來了解、關心，也是想看林作贏，因發現林作表現也不太差，但和他的層次仍有一段距離，不是他的對手，希望林作能在錯誤中學習，9月的拳賽不要被他打死。

林作稱鍾培生視他為「女朋友」擺明是一見鍾情，他說：「鍾培生話很多年前已經見過我，應該已經暗戀我好耐，我研究過，他應該是雙性，兩邊都OK，見到他來支持，我有少少感動，但始終我鍾意女人，見他都好認真睇，知他一直都為我感到興奮，如不是，也不會那麼貴請我打擂台，傻仔都知不會出咁貴，覺得我在他心目中值100萬的，在媽媽心目中就不值這麼多。」

林死撐：用一成實力讓賽

林作又稱因對手年輕，所以只用了一成實力讓賽。對於台下觀眾叫對手「打死他」，林作說：「鍾培生朝早11時搵人來派錢，在每個座位下貼上幾百元和一張要講『打死林作』的字條；我走時很多粉絲和我攬攬惜惜，說不好意思收了錢，唯有這樣做。這個世界就是這樣，都是收錢做人。」

記者：林祖傑