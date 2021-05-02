舞台劇裝假肚扮孕婦 田蕊妮被觀眾反應搞到「食螺絲」

收老公果籃 「佢有意圖重新追我」

劇中飾演居於美國的港人夫婦，阿田與潘燦良有吵架對罵和互窒場面，部分對白引來觀眾拍掌大笑。阿田稱排練了一段時間，終於等到首場演出，感到期待多於緊張；雖然兩人念對白各有少許「食螺絲」情况，阿田認為可接受：「因觀眾的現場反應是意料之外，沒有預計他們會大笑。我的確說到某些字不暢順，相信之後會習慣，通常第一場都會測試觀眾的反應，演出有少少緊張都是正常。」潘燦良承認排練時念某些對白字眼，編劇都發覺不太順口，估不到正式演出都難免有少許甩漏，盼之後愈來愈順利和有信心。

阿田遺憾老公杜汶澤身在台灣未能返港捧場，希望將來有機會重演，他能夠親身來捧場。談到老公人不在，但有行動鼓勵支持？阿田甜笑說：「我覺得他有少少意圖、想再追求我的感覺。他送了一籃生果給大家分享，又送好靚花牌，真是好貼心，算他啦！」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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