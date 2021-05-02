麥花臣開騷 情歌冧老婆 劉威煌反駁網民：我不是億萬駙馬

《一生所愛》悼愛犬

劉威煌在台上稱因疫情關係，等了半年終於等到開騷。當他獻唱4年前推出的歌曲《灰狗》時，稱當時因沒人理他，曾想過不再唱歌。愛犬Jumbo早前不幸離世，原本他打算帶Jumbo到場，他只好懷着傷痛唱出《一生所愛》及《夢中人》，稱特別唱給一生最愛的Jumbo聽。

到encore時，劉威煌不吐不快，稱有網民形容他是「億萬駙馬」及「軟飯都唔識食」，他說：「我就係咁硬頸，我亦不是什麼億萬駙馬，只想用自己雙手創造未來，最重要老婆支持我，做番個男人。」隨即唱出《你是如此難以忘記》送給老婆。

完騷後劉威煌受訪，稱估不到歌迷那麼熱情，但自知人氣不夠，未能開兩場，亦沒計劃開Part 2，但已經無憾。問為何重提被指億萬駙馬？他說：「我不知為何有這個稱號，覺得有少少人身攻擊，最深刻的留言是叫我『軟飯王』，後面另一個留言是『人哋講明唔靠女人呀』，不喜歡我不緊要，我在明，他們在暗，無得玩！只可以講我問心無愧，我真的不想與他們為敵，大家都是普通人，希望有日可以和他們面對面認識，交個朋友，不要再誤解我。」

記者：林祖傑