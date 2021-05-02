馮盈盈拜師譚嘉儀學唱歌 汪明荃點名陳自瑤可擔正女主角

馮盈盈正式向譚嘉儀拜師學唱歌，她計劃將學藝過程錄下來，當節目放在社交網分享，「讓大家看我由谷底進步，化腐朽為神奇」。譚嘉儀表示無條件教好馮盈盈，很開心開拓另類真人騷，擦出火花。可擔心對方難教，令她扯火？她笑說：「我對學生有耐性，不鬧人的，一齊研究啦。她把聲夠響，有潛質，我可以幫她調整，多謝她睇得起我，我不收學費，大家為興趣。」

戴祖儀見記者「腳仔軟」

戴祖儀早前被李健宏（KB）的網上節目整蠱，被假扮的食環署人員票控犯限聚令，她據理力爭，但見到假記者拍照就變驚青，對此她自嘲老貓燒鬚：「以前很少被人整蠱，平時仲扮醒，但發生事，腦海一片空白，讀過的法律知識全部忘記，真的要回家溫書。遇食環署人員可以解釋，對記者則解釋不了，真的驚以後無得撈，腳仔軟，哈哈。」她最開心整蠱過程獲網民讚人性爆發，肯負責任、捨己為人。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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