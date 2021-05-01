【開箱】《頻道十五夜》綜藝踩過界 韓tvN借YouTube開源

訂閱人數270萬

《頻道十五夜》由tvN金牌監製羅暎錫負責，自2019年上架至今，訂閱人數高達270萬。該YouTube頻道原名《頻道Nanana》，其後改名《頻道十五夜》，是指農曆十五月圓之夜，便會出現月亮般夢幻的內容。有關短片會剪輯成5至10分鐘濃縮版本，放於tvN電視台播出，但完整版本只能透過YouTube頻道收看，並於韓國影視串流平台TVing同步上架。

該頻道的短片大多與tvN綜藝節目有關，例如首條上載片段正是搞笑藝人姜虎東主演《姜食堂》的主題曲片段，宣傳標語是「鼓勵」觀眾取消訂閱頻道，十分搞笑。其後推出李壽根與殷志源合演《去冰島的三餐》，則是另一綜藝節目《新西遊記》的外傳。

初期大部分短片均與《新西遊記》系列有關，全因這是羅暎錫的代表作，節目成員姜虎東、李壽根、殷志源、圭賢、宋旻浩及P.O都與羅暎錫私交甚篤，被外界視為「御用班底」，其後推出短片如《煮即食麵的男人》、《三時四餐》及《麻浦靚仔》等，都是由姜虎東等人演出。

疫情下治癒心靈

《頻道十五夜》去年開始製作更多原創節目，包括李壽根主持《我獨自李食堂》，講述李壽根在疫情下，於江原道經營韓式餐廳，成功把綜藝節目《我獨自生活》與《尹食堂》概念合而為一，網民看着李壽根一手包辦劈柴、燒飯、下廚，既輕鬆又治癒心靈。

去年10月推出圭賢主持《要跳肩膊舞到什麼時候》，講述愛好杯中物的圭賢邀請好友飲酒、聊天兼玩小遊戲，不時出現嘉賓帶醉演出，例如男團EXO成員伯賢與Xiumin喝醉後的表現，就獲粉絲大讚可愛。另外，《穿正南的惡魔》是由《柏林諜變》男星裴正南主持，模特兒出身的他，為網民改變造型，近日推出第2季，請來EXO另一成員Kai加盟當助手，首集要求Kai為裴正南挑選新衫作為「入職測試」，當他抵達服裝店卻自顧購物，差點忘記任務，非常搞笑。

演員玩遊戲谷劇

《頻道十五夜》最近又轉風格，去年找來高收視韓劇《機智醫生生活》主角趙正錫、柳演錫、鄭敬淏、金大明及田美都演出《機智的Camping生活》，講述5人相約露營的故事。由於大部分人對露營知識不足，幾乎全靠柳演錫一手安排，最後5人圍在營火前談天說笑，讓網民難得看到他們的真性情。

提起《新西遊記》，內有不少創意遊戲，如看照片猜人名、戴着耳筒透過對方口形猜出句子等，今年3月該頻道推出全新節目《出差十五夜》，每周邀請不同嘉賓玩遊戲，首集請來《機智醫生生活》主角打頭陣，男團BTS及《黑道律師文森佐》宋仲基等16名演員稍後將會陸續亮相《出差十五夜》，由於他們平日甚少亮相綜藝節目，成功掀起話題。