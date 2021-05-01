女兒林愷鈴炮製母親節驚喜 龔慈恩：禮物其次最緊要見人

【明報專訊】龔慈恩與女兒林愷鈴昨晚聯同江欣燕、黃建東與他們的母親，為余安安、陳凱琳、羅敏莊主持的無綫節目《日日媽媽聲》錄影。林愷鈴被問母親節有什麼表示？龔慈恩即代答：「現在說了就沒有驚喜，由細到大，她每年母親節都給我驚喜，DIY小禮物，弄早餐和唱歌等，很有心意。」林愷鈴表示跟弟弟商量送什麼給媽媽，但賣個關子。龔慈恩認為禮物是其次，能一起吃飯已開心，只見禮物不見人，有什麼意思！問林愷鈴會否帶男友出席當禮物？她表示現在忙學業和工作，沒有男友，明年才建築系畢業。龔慈恩說女兒連續多晚做模型作品，弄到雙手傷痕纍纍：「好心痛，我叫她不要那麼認真，要取平衡。至於拍拖，我都想她拍拖，但不會給壓力。」