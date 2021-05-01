姜糖豪擲逾50萬「買起」銅鑼灣祝壽 姜濤22歲生日受盡萬千寵愛

記者：林蘊兒

鑼灣灣旺區昨日變「姜濤灣」似的，大廈外牆播放姜濤短片，Sogo對出的電車站成粉絲打卡熱點，不少人不顧危險站在馬路中間跟「姜濤」合照。又有粉絲在銅鑼灣租舖位，裝飾為生日派對場地，又派紀念品，實行與眾同樂。「姜糖」們大手筆，有指連串賀壽安排逾50萬，他們除了造勢也為姜濤做善事，以姜濤名義捐款到世界自然基金會，支持繼續保育地球生態。

為粉絲破費慶生感心痛

姜糖送出的心意，可惜姜濤無暇多欣賞，他告別21歲，於凌晨在IG留言「謝謝大家 生日願望 一切平安」，他要繼續為演唱會排舞。

姜濤雖半夜才收工，但昨午已出門跑步，返家梳洗後又趕往排練演唱會。他說生日願望是演唱會順利，又說姜糖們破費為他慶祝生日感心痛，他們做善事就開心了。22歲是否恨拍拖？他搞笑回應要問花姐。他又表示收工後會開Live多謝姜糖，覺得很開心。

花姐伙MIRROR成員齊祝賀

姜濤昨午會合MIRROR成員，為5月6日舉行的演唱會綵排，ERROR的肥仔（梁業）突襲姜濤送驚喜，他送上一袋蛋糕仔，壽星開心收禮。肥仔留言蛋糕只是心意，他們之間的情是計不到。經理人花姐與MIRROR多名成員也有在網上為他們的「老姜」祝賀。

林海峰盧覓雪開咪唱生日歌

姜濤22歲生日在網上洗版外，也受到電台節目《在晴朗的一天出發》的主持重視，林海峰、盧覓雪、阮子健加上嘉賓主持谷德昭，在節目開始便講姜濤生日，肥谷笑問：「姜濤生日係咪好大件事？」林海峰說可能帶挈收聽率更高，接着便齊齊唱生日歌，又一人一句祝福語。他們祝姜濤快高長大、亞洲第一， 盧覓雪說：「希望佢衝出亞洲，嚟緊的演唱會畀兩張贈券我，好難撲呀！」他們以姜濤生日為話題，說其意義不單止22歲生日咁簡單，是粉絲為他慶祝的心意。肥谷笑說有比他年長的朋友問他：「MIRROR好紅咩？有無飛呀？」他又讚姜濤在訪問中說話有紋路、腦筋清晰，說要成為亞洲第一講得好好，睇好他好快衝出亞洲。姜濤也得Do姐歡心，昨日Do姐與主持們捧着生日蛋糕拍照，蛋糕寫上姜B與傑朱的名字，有兩個壽星仔，姜濤給Do姐留言說多謝！

《考有Feel》姜濤不敵肥仔扯白旗

《考有Feel》播映以來，姜濤的狂野與傻氣表現成話題，肥仔日前跟姜濤對壘時「手下留情」，笑言因為姜濤是公司重要資產。前晚MIRROR總動員鬥ERROR，最後兩集決賽，玩「跣上任務」時，姜濤在外圍企圖阻肥仔取勝。鏡頭前見肥仔一手拉姜濤落池；他的攔截失敗兼被肥仔撻，頭髮沾滿肥皂泡，要扯白旗投降，好搞笑！