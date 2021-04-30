艾略特佩芝首談切乳喜極而泣 繼哈里梅根後 奧花雲費矚目專訪今日播

曾經憑《Juno少女孕記》角逐奧斯卡影后的愛倫佩芝（Ellen Page），去年12月透過社交媒體發表長文，自稱跨性別人士並改名為艾略特。上月他接受《時代》雜誌訪問，自爆為實現非二元性別的夢想，去年接受乳房切除手術，「我的生命已經完全改變」。

撫胸感到舒服

艾略特首次以跨性別人士身分接受《奧普拉傾談時光》訪問，節目今日開播，昨日公開預告片段，被問到「出櫃」後最快樂的事情是什麼？他感觸地說：「當我洗澡後，以毛巾圍在腰間，透過鏡子看着自己，感覺到『這個就是我』；當我輕撫自己的胸部，首次感到非常舒服。」說罷忍不住流淚，他解釋這是喜悅的眼淚。

另一方面，艾略特日前接受美國綜藝雜誌《Vanity Fair》訪問時，強調今次亮相《奧普拉傾談時光》是非常重要的一步，希望透過公開對話，能夠撕破美國「反變性人法案」的謊言。話說阿拉巴馬州等多個美國州份，日前通過法案，禁止未成年人接受變性手術，以及限制跨性別人士參加女性體育比賽，他批評有關法案「將會令一些小孩子死亡，後果清楚可見」。

不忘宣傳新劇

他又提到性別認同的問題，「當我還是小孩子的時候，已經百分百肯定自己是個男生，我曾經寫過一些情信，下款自稱『積遜』。對於成長中的每一件小事，我都清楚明白，自己是個什麼人，將會做些什麼事」。

提起艾略特，昨日他透過社交媒體轉載《奧普拉傾談時光》預告片段之餘，亦公開他跟影視串流平台Netflix原創劇集《雨傘學院》第3季的拍檔愛瑪雷曼（Emmy Raver-Lampman）合照，二人在片場均戴上口罩，做足防疫措施。

艾略特去年底「出櫃」後，Netflix曾發聲明力撐：「為我們的超級英雄感到驕傲。」難怪艾略特亦落力宣傳新劇，禮尚往來。