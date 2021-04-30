產後肥腫難分 莊韻澄失控爆喊

成新手媽媽後，莊韻澄發現不停餵奶照顧初生嬰孩，是件非常疲累的事，經常不夠休息，體會到母愛的偉大，她說：「現在更懂得孝順，過兩星期母親節，打算跟波子和媽咪三代同堂一起過節。」她慶幸波子暫時不算難湊，滿月已戒夜奶，莊韻澄說：「我沒有請陪月，自己湊仔幾開心。母親本來定居澳洲，但因疫情暫時留港，自從波子出世，她經常可以湊孫，都好開心，現在不捨得回去。」

防胸部下垂 戴胸圍瞓覺

莊韻澄讚老公好體貼，放下工作為她紓解產後情緒，又幫手餵奶、換片、替波子冲涼，她說：「產後我試過情緒波動，照鏡見到自己又肥又腫，喊到失控，老公會攬住我，讓我釋放出來。」

她笑稱產後上圍升Cup更豐滿，都擔心地心吸力法則，令胸部加快下垂，故產後一邊保持餵母乳，也不忘努力保養胸部美態，並說：「我會按摩、搽潤膚霜，連瞓覺都戴胸圍，防止胸部走樣。」她透露希望身體復元後，再追個女。

記者：鍾一虹