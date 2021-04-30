脹爆亮相掀熱話 蔡卓妍揭因由 鍾欣潼荷爾蒙失調致肥

記者：柯美

攝影：劉永銳

周柏豪和蔡卓妍（阿Sa）喜見現場多人支持，阿Sa笑說：「原來我還有粉絲，在戲院門外見到一名兩年沒見的粉絲，對方肥了，我就瘦了，瘦到褲都鬆了。」

少提免添阿嬌壓力

說起身材，好姊妹鍾欣潼（阿嬌）近日脹爆亮相內地節目，面圓兼現雙下巴，惹來網民熱議，阿Sa透露對方因荷爾蒙失調致肥，有否關心對方身體狀况？阿Sa說：「她知道的，始終都係女仔，不用成日講，講得太多，免得畀壓力她，最重要是開心和健康。」

近日阿Sa一周內痛失兩愛犬，透露心情仍然不捨，需要時間平復，她眼紅紅說：「不要講這個話題，我怕忍不住（哭）。」

盼票房好過上集

《感動她77次》於2018年拍竣，當時周柏豪仍未做爸爸，現在電影上映，身分已不同，周柏豪開心電影終於上映，第一集在香港、內地和其他地方均受歡迎，有好成績，所以不想第二集被白費，並說：「現在疫情控制到，希望順利下去，可以通關工作和旅行。現在都是靠網上做宣傳，上集太好，今集都有信心。」阿Sa則擔心現在入座率限七成五影響票房，不過都希望票房好過上集。

陳家樂衛詩雅互相慰藉

陳家樂和衛詩雅黑白配衣著襯到絕，他們否認事前夾過，衛詩雅取笑家樂經常跟她，包括居住的地方。被衛詩雅踢爆搬家的家樂解釋，因為對方有研究投資，眼光不錯，衛詩雅說：「他現在跟我睇同一齣韓劇，每晚看完都會傳短訊分享，又學劇中演員浮誇的演技。他多看我幾集，常想劇透，真的想打他。」家樂稱一起煲劇是要互相慰藉，並說：「因為夜晚好無聊。（有拖拍也無聊？）不講這些，低調點，不是公司問題，是我一向不喜歡講感情事。」

陳家樂休息狂操弗

提到緋聞女友連詩雅在社交網隔空送心心給他，家樂甜笑說：「咩呀？我個人現在很開心、很穩定。我已拍完《金手指》，有一個月時間休息，每天做運動、下廚和煲劇。」

衛詩雅透露家樂很努力健身，練得很健碩，她受家樂影響也去健身，但練到手痛，幸而彼此住得近，家樂借了按摩槍給她。家樂說：「你仲未還，支按摩槍好貴㗎，接近一萬元，是醫學用。」衛詩雅笑稱按摩槍又嘈又重，未用過。為何不叫家樂到訪家中為她按摩？衛詩雅耍手說：「哎哋，唔好啦，佢咁惹火，好危險。」家樂為令衛詩雅收口，笑笑口說：「支槍唔使還喇。」

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