包毛巾演色誘戲被人偷拍 陳瀅感覺侵犯：幾乎報警

陳瀅向身邊馬德鐘撒嬌道：「點解你不在現場保護我？」馬德鐘無奈說：「我不在你就被人蝦呀！個場口無我份，點出現呢？不過我都好開心，我在你心目中的形象是能保護你。」

馬德鐘享受演英雄救美

馬德鐘提到劇中英雄救美，挺身帶走被鄭子誠強姦的陳瀅，因而得罪惡勢力。陳瀅笑言是最享受的一次強姦戲：「我一向好欣賞鄭子誠，他為人好溫柔、聲音磁性，連講粗俗字都講不出，要馬神（馬德鐘）現場指導。」馬德鐘也享受拍攝過程，笑稱鄭子誠戲裏戲外的性格反差大。

陳瀅正積極為古裝劇演出減肥，距離目標減10磅尚差3.5磅，有信心未來3日靠節食減磅，被馬德鐘取笑可能4日後體重反彈，陳瀅仍自信說：「開工捱熱又攰，加速瘦身就真。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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