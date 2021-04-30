驚爆何超蓮竇驍已婚 劉嘉玲致歉：是好大的錯誤

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「嫁了一個中國很出名的男演員」

劉嘉玲日前接受內地傳媒訪問，分享她在節目《對照記》首次以主持人身分訪問別人的感受時，大爆何超蓮已婚；她提到首集訪問嘉賓何超蓮，「她是很年輕的，我在她很小的時候，有見過她，現在她也結婚嫁人，而且嫁了一個中國很出名的男演員。在這段過程中，我想知她的一些想法、她對未來的夢想；也想知她在這種中西文化交流的過程中，是怎麼樣走過來的。我覺得在他們身上，可能會有一些新的東西、新的知識及新的想法」。劉嘉玲雖未有開名哪個男演員娶何超蓮，但超蓮與竇驍感情生活甜蜜，日前才分享與竇驍合照放閃，大家都想到劉嘉玲口中的「中國很出名的男演員」就是竇驍。

超蓮：守喪期暫未考慮婚事

劉嘉玲這段言論曝光後，惹網民驚訝及議論，猜她是否說漏了嘴？何超蓮是否真的與竇驍已秘婚？其實何超蓮早前已被問過跟竇驍結婚的問題，當時她說父親去年5月離世，現在仍是守喪期，暫時未考慮婚事。竇驍對於突然被爆已婚，他否認說︰「沒有結婚，現在還在守喪期。」

劉發文道歉「是美麗的誤會」

劉嘉玲之後在微博上載與何超蓮合照，發文向超蓮與竇驍道歉，她寫道：「非常抱歉！何超蓮、竇驍，在最近的一個採訪中說『你們已經結婚了』，經了解這是一個美麗的誤會，非常抱歉給你們倆添麻煩了，祝你們開心幸福。」何超蓮轉發劉嘉玲的微博，並留言稱：「剛工作完才看到新聞，謝謝嘉玲姐的祝福，有好消息再通知大家。」

劉嘉玲之後接受傳媒訪問，她說是好大的錯誤，是她以為何超蓮與竇驍結了婚，其實不是。