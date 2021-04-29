【開箱】《愛與怪物》 勇敢走出舒適圈的自我求生手冊

宅男僥倖生存

《愛與怪物》是南非導演米高馬菲斯（Michael Matthews）自編自導的第2部長片，並由《移動迷宮》戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien）與《權力遊戲》謝茜嘉漢域（Jessica Henwick）合演，故事講述一顆隕石快將撞落地球之際，各國政府不斷發射導彈，直至擊毀它為止，正當人類以為危機解除，事實是導彈蘊含不知名化學物質，隨風飄落地面，造成生物變異，世界末日正式開始，全球約95%人類慘遭巨型昆蟲和動物吞噬。

7年之後，分散各地的倖存者只能躲在地下碉堡苟且偷生，戴倫奧拜恩飾演「宅男」喬爾正是其中之一，他只懂煮飯和修理無線電，遇到怪物便束手無策，至今仍然生存，只可說是僥倖。謝茜嘉漢域扮演艾米在逃亡過程中跟男友喬爾失散，後者透過無線電尋人，終於覓得芳蹤，為了團圓決定踏上征途，孤身走過危機四伏的荒地，途中遇到怪物，也遇上好人、愛犬、機械人等，直到跟她久別重逢，然而結局可會如他想像般完美？

成本有限水準不錯

喬爾離開地下碉堡，幸好還未遇到怪物襲擊，先碰上一對無血緣的父女，多得二人悉心指導，他終於學懂基本求生技能，包括增加射箭的準確度、荒野露宿的規矩、如何認清怪物本質好壞等，好讓大家分道揚鑣，喬爾亦能勉強自保。這一幕相當有趣而溫馨，不禁令人聯想起金像影后愛瑪史東（Emma Stone）的舊作《喪屍樂園》，她跟活地夏里遜（Woody Harrelson）及謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）為了不同目標，於是結伴同行，在喪屍橫行的美國尋找生存方法。

《愛與怪物》雖然製作成本不高，水準卻相當不俗，例如由昆蟲和動物「進化」而成的巨型怪物栩栩如生，更重要的是電影帶出的正面信息：喬爾離開隱居7年的地下碉堡，表面上是為了跟女友重逢，但亦可以解作脫離「舒適圈」，給自己一個重新做人的機會。

網民另類解讀

喬爾留在地下碉堡，一直依賴同伴保護，雖然生命有了保障，卻自覺活得毫無尊嚴。當他下定決心出走，才發現天大地大，只要小心行事，未必一命嗚呼。更重要的是，他把沿途所見所聞，繪畫成怪物圖鑑，這些寶貴資料，不單助他脫離險境，亦可為千千萬萬的倖存者，帶來「出走」的希望和動力。

另一方面，亦有網民把《愛與怪物》解讀為同志「出櫃」的寓言故事，甚至是帶有宗教意味的自我救贖旅程，無論如何，看罷這齣電影，總會有點得着。