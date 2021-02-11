BTS蟬聯韓國最具影響力名人 《愛的迫降》帶挈玄彬躍升7級

韓國《福布斯》自2009年開始，每年均會選出最具影響力韓國名人。評選方式是根據媒體報道、電視出鏡、收入及社交媒體廣泛度等數據，選出40位名人。今年度冠軍是男團BTS，他們已是連續第2年稱冠。曾是2019年冠軍的4人女團Blackpink，去年跌至季軍，今年重上亞軍位置。韓國職業棒球員柳賢振及效力英超球隊熱刺的足球員孫興慜，分別排第3及第4位。

林英雄首度入榜位列第5

去年於韓國傳統音樂「演歌」歌唱比賽節目《Mr Trot》奪得冠軍的林英雄，今年首度入榜，即登上第5位，足證他人氣高企。據悉林英雄爆紅後，最近成為廣告商寵兒，至今廣告收入達40億韓圜（約2800萬港元）。同樣於該節目出身的歌手亦上榜，分別包括永卓（8位）、鄭東元（9位）、李燦元（11位）、張民晧（15位）、羅泰柱（19位）、金浩中（22位）及金秀瓚（26位）。打入十大的名人還有第6位的棒球員金廣鉉、第7位劉在錫及第10位的女歌手張允瀞。

今年度演員排名明顯不及歌手，《梨泰院Class》朴敘俊位列14，已是排名最高的韓國演員，接着有16位的《The King：永遠的君主》李敏鎬，《雖然是精神病但沒關係》金秀賢排20，《愛的迫降》玄彬位列21，其女友孫藝珍排27。值得一提的是，玄彬由去年29位，躍升至21位，跟劉在錫一樣上升7級，成為今年度升幅最高的名人。

其餘有份入榜的韓國演員包括《Start-Up》秀智（23位）、《The Penthouse》金素妍（24位）、《屍戰朝鮮》朱智勳（25位），《Mouse》李勝基（30位）、《Start-Up》金宣虎（31位）、《夫妻的世界》金喜愛（34位）、《機智醫生生活》趙正錫（37位）、《夫妻的世界》韓韶嬉（39位）及《西西弗斯的神話》朴信惠（40位）。

文：蘇珮欣