同遊南丫島傳緋聞 不知名花有主 吳浩康讚郭思琳好女仔

吳浩康早前被影到與曾參加《G-1格鬥會》的模特兒郭思琳,穿著情侶裝同遊南丫島,事後女方被爆有拍拖3年的圈外男友,吳浩康疑變「第三者」?他表示與郭思琳是朋友,現工作為先。他承認與郭思琳去南丫島,不過同行還有其他朋友,「之前有約過她一兩次,但那次(南丫島)之後就未有再約,因大家都忙,不過有聯絡。(可知對方有男朋友?)我不知,都是看她回應,她講什麼就信什麼」。問兩人可有發展機會?吳浩康讚對方是好女仔,現在不敢講絕對會還是不會,待兩人多了解、隨緣。欠什麼?他說:「她沒東西欠,是我自己問題。」

衛蘭曾有做傻事念頭

衛蘭宣傳新歌 《It's OK To Be Sad》,她表示上兩個月寫這首歌時,有3名朋友過身,其中一個媽媽更經歷囝囝自殺,很想透過這歌安慰對方。衛蘭自言雖然大家經常覺得她很開心,其實她也有不開心和恐懼的時候,例如擔心事業、無工作或唱得不好等,更自爆曾有過做傻事念頭,感恩身邊有朋友和妹妹陪伴和開解,後來發現自己所擔心的都是多餘。談到盧宛茵在《開心大綜藝》再次惡搞她?衛蘭稱不介意,覺得對方神態扮得很似,但唱歌就有點不似。

記者:陳釗