歡迎小鮮肉追求 李佳芯：最緊要溝通

李佳芯被問現實中可接受姊弟戀？她笑說：「沒想過，但到這個年紀，沒什麼不行，加上戲劇出現過，到真實發生可能沒想像中恐怖。（歡迎小鮮肉追求？）要視乎多小，16歲就不行，我不想犯法。」何廣沛笑她：「你一想就想到犯法咁深入嘅？原來姊姊是咁心急。」李佳芯解釋證明她對感情認真，會想到將來，其實年紀不是問題，最緊要溝通：「我都希望找到個18歲又溝通到，那證明我都是18歲思維，都幾開心。」

蕭正楠無傳宗接代煩惱

蕭正楠無特別留意收視，更着重口碑，想知免費台觀眾看完後反應，很開心大家對他劇中「娘娘腔」角色有不錯反應：「出去飲茶有街坊同我傾角色，小朋友又話好笑，已經很久沒這種感覺，因我已一年多無劇播，加上疫情後，大家戴口罩又要保持距離，溝通少了。」角色可有帶挈他開拓同性市場？他笑說：「現在搵食艱難，可以考慮一下。之前的廚師節目後，的確有些外快，多了飲食工作。」劇中他與陳瀅為傳宗接代問題煩惱？他說與太太黃翠如無此煩惱：「我們之前忙拍劇，很少過二人世界，現在叫有機會又撞正疫情去不到旅行，很多朋友說如果生了，整個人生都會改變，我們暫時未到此階段，再自由一下先。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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