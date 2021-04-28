曾恨嫁 情路歷盡失敗 45歲楊詩敏靜待心靈伴侶

蝦頭透露與男對手演的纏綿親熱戲，是她加入無綫拍劇以來最大膽的一齣；對手曹永廉大爆蝦頭其實為人保守，她說：「蝦頭與Kiki姐的愛情觀很不同，現實中的我絕不會喉擒攬仔，不會猖狂到見男人就撞埋去，我絕對不是隨便的人。所以拍攝未埋位前，我會相敬如賓，見到我端莊賢淑一面，埋位才會代入Kiki姐的世界。」

一紙婚書不再重要

自爆年輕時戀愛大過天的蝦頭，一拍拖便全程投入渴望嫁人，可惜經歷數段沒結果的戀愛後，曾經滄海的她，今時今日雖仍相信愛情，但不再強求一紙婚書。她說：「如果是真的伴侶，我喜歡感情細水長流或靈性溝通，最重要大家的價值觀和對生活態度相同。不一定要結婚生仔，兩個人一起就是想一生一世，不需要一紙婚書來代表長久關係，承諾向對方忠誠更重要。」

如今對愛情看法隨緣，蝦頭相信「那個人」出現的時間，以及各方面都自有最好的安排，所以不再心急。

離巢發展跨媒體事業

45歲的蝦頭在無綫工作8年，明白演員總是被動要等角色和機會出現，是時候主動出擊，尋更多新嘗試，於是約滿便決定轉換合作模式不簽長約。拍劇以外，亦兼顧舞台劇、電影、唱歌及上網拍短片，實行跨媒體發展，積極跟志同道合的人一起製造「BB」。

自稱「懷孕中」的蝦頭說：「目前積極創作Solo歌，我不是想出碟或當歌手，是想將音樂融入戲劇元素的獨腳戲，以講故事形式表達，無論舞台或網上演出都可以，讓觀眾有更多選擇。例如一個人的音樂劇夾雜互動、棟篤笑或角色扮演元素，又唱又演，我期待『BB』在2022年出世。」她希望自己的創作保留幽默感之餘，亦能感動和療癒他人，帶有信息分享正能量。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

場地提供：abc> Studio

髮型：Ivan Lee @ Headquarters