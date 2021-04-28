鄭秀文現身安息禮淚別好友 吳少芳製最後驚喜 戴哈哈笑面具道別

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

Jodi的安息禮於昨午2時在循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行，安息禮懇辭花籃，靈柩在儀式後奉移歌連臣角火葬場火化。身穿黑色西裝、戴黑口罩的鄭秀文（Sammi）於1時45分乘坐黑色七人車到達，送別其眼中最勇猛的戰士Jodi，她企定定讓傳媒拍照，但示意不做訪問。DJ李志剛與Jodi相識多年，他特意穿上2014年跟Jodi一同參與《十大一世‧愛》音樂會的大會T恤，懷念好友；出席安息禮的還有陳啟泰、倫永亮、歐信希及李進。

安息禮於3時15分結束，鄭秀文離開時眼紅紅。問她心情平復了沒有？她沒有回答，再問是否接受訪問時，鄭秀文搖頭說不受訪，然後登上座駕離開。至於陳啟泰和李志剛則坐上家屬安排的旅遊巴，前往歌連臣角火葬場送別Jodi。

張潤衡悲喜交集

同樣有出席安息禮的八仙嶺大火生還者張潤衡，事後在社交平台發帖文，說Jodi是一個無時無刻為人設想的大姐姐，就算道別也要逗大家歡喜。張潤衡說：「我不敢說自己和Jodi非常close，但我覺得自己真係非常欣賞和喜歡她！這一點真係從流下來的眼淚中感受到。話晒大家都屬於『生命鬥士』群體，佢係我非常欣賞的生命鬥士。講真，佢堅係正能量爆燈！見親佢都會好快樂，好舒服。佢真係一個無時無刻都為人設想嘅大姐姐！今天在瞻仰遺容的時候，Jodi用了一個非常特別和驚喜的方式來跟大家道別。佢竟然戴上了一個伸舌頭的哈哈笑樣子面具。我心裏忍不住暗罵一句：『Jodi！你搞乜嘢啊？』然後，在眼淚仍然在眼眶裏湧出的時候，嘴巴在口罩裏笑出來了。連道別時也要𧨾大家歡喜，Jodi，妳真係諗得好周到。」他感恩能跟Jodi做了8年同事，又透露安息禮完結後，他一個人去了咖啡室坐了一會，讓心情平復下來。

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