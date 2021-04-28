辦離婚期間打傷妻子男友人 柳俊江獲撤控准自簽守行為一年

記者：林祖傑

柳俊江去年9月9日晚上，在觀塘亞金南洋茶室襲擊男子儲孝和，案情指案發時柳俊江正與其妻子雷康怡辦理離婚。當晚7時許，其妻子與儲孝和在餐廳吃晚飯，柳俊江到場跟儲孝和對質，其間拳打及推倒對方數次。警方到場後拘捕柳俊江，後者聲稱儲孝和先打他，自己才出手。儲孝和檢驗後發現鼻樑及左面有瘀傷、上唇有擦傷及左肩有觸痛。

點頭示意鬆口氣 揮手不受訪

昨晨柳俊江身穿西裝到達法院，法庭宣判控方不提起訴，撤銷控罪，柳俊江被判守行為12個月，特別表明於守行為期間要保持行為良好，不可以對任何人施以暴力，尤其是對受害人儲孝和。柳俊江簽保後離開法庭。問是否鬆一口氣？他點頭，揮手示意不受訪便離去。

夜跑被狗追 撰文反省人生

柳俊江在裁判前夕，前晚在元朗夜跑，他還在社交平台自爆跑步時被3隻狗追，笑言幸好跑得快過隻狗。昨午柳俊江在社交平台上載黑白側面照，寫道：「有一個專有名詞，你在字典裏找不到定義。要定義這個屬於自己的專有名詞，需要窮一生精力，經歷百般災難，到蓋棺一刻，撫心自問，才可能得到一個比較準確的答案。對於做對的事，就算帶來災禍，決不可動搖；對於做錯過嘅事，就算從中獲益，都應自省後悔。至於做錯了又得到苦果的事，就不可以因完結而鬆懈，要引為一生之戒。生命是場苦行，沒有黑暗就不知光明，在明朗處就該堅守，而且反思沿途的種種對錯黑白。經歷過暴風雨，就該明白壞天氣再來時，應該用什麼心神去面對。唯有一步一步去克服缺憾，建立自己的這個姓名，才能挺起胸膛去面對最後的定義。」好友梁芷珊搞笑留言：「OK，咁幾時飲茶？」又說：「反省完人生就要請飲茶㗎啦！」柳俊江去年接連惹官非，去年12月他駕車在尖沙嘴跟一輛電單車相撞，被控危險駕駛罪。他於4月初曾就案件上庭，6月3日繼續聆訊。

「為另一人而活17年 南柯一夢」

現年40歲的柳俊江曾在無綫新聞擔任主播並有「新聞王子」之稱。柳俊江和雷康怡於2010年結婚，婚後兩人育有一子一女。去年傳出婚姻亮紅燈，柳俊江曾否認並稱傳聞是流言蜚語，稱雷康怡是好太太、好媽媽，他們生活如常。但事隔一個月，柳俊江的社交平台刪掉了雷康怡的照片，留言：「為另一個人而活，整整17年，南柯一夢。往後，好好為自己而活。」他跟雷康怡於2003年拍拖，2010年結婚。柳俊江成「帶子洪郎」，他帶着一對子女上山下海親親大自然，他上載子女的照片說：「有你們在，我就什麼都不怕了。」回復單身的柳俊江經常跑步，還約埋一班跑友，他帶隊組成「柳仔跑會」齊齊享受跑步樂。

【案件編號：KTCC302/2021】